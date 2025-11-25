bóna szabolcsforsthoffer ágnesjelöltálításmagyar péter
Belföld

A Tisza Párt értékelte lapunknak a jelöltállítás első körét, és közölte, mi van azzal a két körzettel, ahol még nincsenek jelöltek

Szajki Bálint / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 11. 25. 18:01
Szajki Bálint / 24.hu
„A két választókerület kiválasztási folyamatáról az elnökség fog dönteni” – közölte lapunkkal a Tisza Párt, amikor arról érdeklődtünk, mikor indulhat el a jelöltek kiválasztása az előválasztásból kimaradó borsodi és szabolcsi körzetben. A párt megosztotta azt is, milyen rendszer szerint számolták a szavazatokat, sikeresnek értékelik-e az első fordulót, illetve mi lesz azokkal a jelöltekkel, akik nem jutottak tovább.

Bár kedden már el is indult a Tisza Párt jelöltállítási folyamatának második köre, a legtöbben valószínűleg még az első forduló eredményeit böngészik, ami nem csoda: bár a figyelem kezdetben rögtön a köré összpontosult, hogy a párt kirakatarcai közül többen nem tudtak nyerni az első fordulóban (például Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán sem), ezzel együtt is könnyű elveszni az adatok között.

Összeszedtük az izgalmasabb eredményeket, valamint érdeklődtünk a Tisza Pártnál, hogy mikor indul el a jelöltállítási folyamat abban a két választókerületben, ahol még a jelöltaspiránsok nevei sem ismertek.

Így számolták a szavazatokat

Preferenciális sorrendiség volt, vagyis a jelöltek a helyezésük alapján pontokat kaptak (3, 2, 1). Ennek értelmében egy szavazó 6 pontot oszthatott szét, 50–33–1 százalékos megoszlásban, vagyis ha mindenki egységesen szavazott volna, akkor ezek az arányok alakultak volna ki. Ebből következik, hogy a maximum megszerezhető százalékos arány is 50 százalék volt

– közölte megkeresésünkre a Tisza Párt sajtóosztálya, ami magyarázza, hogy első ránézésre lényegében mindenhol egészen szorosnak mondható eredmény született, és senki sem ért el 50 százaléknál többet.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Élesedik a helyzet Szerbiában, Orbánhoz fordul segítségért Vucic
CNN: Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet
Karácsonyi vásárlási utalványt kaphat a nyugdíjasok egy része
Az Index arról írt, hogy súlyos megszorításokra készül a Tisza, Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság
A Fidesz 11 év után lecseréli képviselő-jelöltjét Zalaegerszegen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik