Bár kedden már el is indult a Tisza Párt jelöltállítási folyamatának második köre, a legtöbben valószínűleg még az első forduló eredményeit böngészik, ami nem csoda: bár a figyelem kezdetben rögtön a köré összpontosult, hogy a párt kirakatarcai közül többen nem tudtak nyerni az első fordulóban (például Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán sem), ezzel együtt is könnyű elveszni az adatok között.

Összeszedtük az izgalmasabb eredményeket, valamint érdeklődtünk a Tisza Pártnál, hogy mikor indul el a jelöltállítási folyamat abban a két választókerületben, ahol még a jelöltaspiránsok nevei sem ismertek.

Így számolták a szavazatokat

Preferenciális sorrendiség volt, vagyis a jelöltek a helyezésük alapján pontokat kaptak (3, 2, 1). Ennek értelmében egy szavazó 6 pontot oszthatott szét, 50–33–1 százalékos megoszlásban, vagyis ha mindenki egységesen szavazott volna, akkor ezek az arányok alakultak volna ki. Ebből következik, hogy a maximum megszerezhető százalékos arány is 50 százalék volt

– közölte megkeresésünkre a Tisza Párt sajtóosztálya, ami magyarázza, hogy első ránézésre lényegében mindenhol egészen szorosnak mondható eredmény született, és senki sem ért el 50 százaléknál többet.