Három hónapja nem végzi el feladatát a NER-közeli Dunakeszi Járműjavító, Szlovákiába visz karbantartásra vonatokat a MÁV

Szajki Bálint / 24.hu
Zelki Benjámin
2025. 11. 25. 14:39
Szajki Bálint / 24.hu
Az őszre ütemezett kocsijavításokat már nem volt képes elvégezni a Tombor András NER-közeli vállalkozóhoz és Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető Dunakeszi Járműjavító, így a MÁV Szlovákiába küldött két Bzmot motorkocsit nagyjavításra. Kérdésünkre a vasúttársaság elismerte, hogy vizsgálják alternatív karbantartó megoldások alkalmazását, és egy alvállalkozót is bevontak.

Két Bzmot mellékvonali motorkocsit küldött nagyjavításra a MÁV Személyszállítási Zrt. Zólyomra, a szlovákiai ZOS Zvolen járműjavító főműhelyébe, írta Facebook-oldalán a Hbweb közlekedési oldal.

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Törvényszék októberben elrendelte a Dunakeszi Járműjavító felszámolását, mely a MÁV Személyszállítási Zrt. járművei jelentős részének nagyjavítását végzi. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint az üzem nem tudta elvégezni a vasúttársaság számára szeptemberre, októberre és novemberre beütemezett járműjavításokat sem.

Lapunk kérdésére a MÁV elismerte, hogy vizsgálnak alternatív megoldásokat, és egy alvállalkozót is bevontak a karbantartásba. Azt írták:

