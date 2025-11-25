Három hónapja nem végzi el feladatát a NER-közeli Dunakeszi Járműjavító, Szlovákiába visz karbantartásra vonatokat a MÁV

Két Bzmot mellékvonali motorkocsit küldött nagyjavításra a MÁV Személyszállítási Zrt. Zólyomra, a szlovákiai ZOS Zvolen járműjavító főműhelyébe, írta Facebook-oldalán a Hbweb közlekedési oldal.

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Törvényszék októberben elrendelte a Dunakeszi Járműjavító felszámolását, mely a MÁV Személyszállítási Zrt. járművei jelentős részének nagyjavítását végzi. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint az üzem nem tudta elvégezni a vasúttársaság számára szeptemberre, októberre és novemberre beütemezett járműjavításokat sem.

Lapunk kérdésére a MÁV elismerte, hogy vizsgálnak alternatív megoldásokat, és egy alvállalkozót is bevontak a karbantartásba. Azt írták: