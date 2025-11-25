A Fidesz 11 év után lecseréli képviselő-jelöltjét Zalaegerszegen

Nem az eddigi a parlamenti képviselőjelöltjét indítja a Fidesz a Zala 1-es egyéni választókerületben (OEVK) – derül ki a Zaol cikkéből.

Orbán Viktor kedden a Flex új gyáregységének átadásán járt a zalai megyeszékhelyen, az eseményt követően pedig interjút adott a helyi lapnak. Ekkor árulta el, hogy a 2006 óta egyéni képviselőként dolgozó Vigh László munkájára továbbra is számít a parlamenti választást követően, de már nem képviselőként.

Helyette a 37 éves Szilasi Gábort nevezte meg a Fidesz jelöltjeként, aki 2019 óta zalaegerszegi önkormányzati képviselőként és frakcióvezető-helyettesként dolgozik. A Zaol cikke szerint Szilasi a Semmelweis Egyetemen végzett, 20-szoros magyar bajnok atléta és korosztályos válogatott sportoló.

A miniszterelnök nem beszélt arról, hogy mi lesz Vigh feladata a választások után, de a megyei lap úgy tudja, hogy a Zalaegerszeg mellett található járműipari tesztpályával összefüggő kormányzati feladatok elvégzésében szánnak neki szerepet.

Vigh László 2014 óta háromszor nyert parlamenti választás a zalai 1-es körzetben (a körzethatárok átrajzolása előtt, 2006-ban és 2010-ben az 5-ös választókerületben szerzett egyéni mandátumot), 2022-ben pedig 56,8 százalékos eredménnyel győzött, ami 4 százalékpontos javítás volt a 2018-as eredményhez képest. Ahogy az kedden kiderült, ebben a körzetben a Tisza jelöltje vagy a gépészmérnök Horváth Dávid vagy a gyógyszerész Nagy Márta lesz.