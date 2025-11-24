Gyanúsítottként hallgatták ki a kirúgott mentőst, aki fejbe rúgott egy hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson

Gyanúsítottként hallgatták ki azt a volt mentőst, aki október elején teljes erőből fejbe rúgott egy megbilincselt, hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson – tudta meg a 24.hu. Az eset óriási felháborodást váltott ki, és az Országos mentőszolgálat azonnal elbocsátotta a mentőst a brutális bántalmazás után.

Megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk milyen súlyos sérüléseket szenvedett az áldozat, és mivel gyanúsították meg az azóta elbocsátott mentőst, és mivel indokolta tettét a terhelt, szűkszavú válaszukban annyit közöltek, hogy a főkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárás, és ez jelenleg is folyamatban van. Hozzátették, ennél bővebb tájékoztatást nem áll módjukban adni.

Mivel gyanúsítotti kihallgatás követően az ügyészség felügyeli a nyomozást, ezért a bővebb tájékoztatás érdekében megkerestük kérdéseinkkel a Heves Vármegyei Főügyészséget is.

Közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt folyik nyomozás a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Az eljárás során gyanúsítotti kihallgatásra is sor került

– mondta lapunknak Kenézi Diána, a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Az RTL Híradó által október nyolcadikán közzétett videót egy vonatból készítették a hatvani vasútállomáson. A férfi akkor indította el a felvételt, amikor meglátta a peronon álló és szirénázó mentőautót. Pár másodperccel később pedig azt rögzítette, hogy egy megbilincselt férfi fekszik a hordágyon, akit a mögötte álló mentős váratlanul, hátulról teljes erőből fejbe rúgott. Ezután pedig a bántalmazott férfi magatehetetlenül elterült. A híradó információi szerint azért hívtak mentőt a vasutasok a zavart áldozathoz, mert korábban a vonat elé akarta vetni magát.

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszüntette a mentős munkaviszonyát. Az eset után azt közölték, hogy az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem pedig a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, s ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének.

A felkavaró eset után a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége is kiadott egy közleményt. Ebben azt írták, hogy a mentők több ezer fős kollektívája folyamatosan megfeszített munkával szolgálja a lakosságot, és kötelességtudóan, és alázatosan végzik a hivatásukat.

Az ilyen viselkedés semmilyen módón nem tolerálható, de talán ez az eset arra is rávilágít, mennyire leterheltek a mentődolgozók, a megfeszített szolgálatok, a rendkívül sok túlmunka, a magas fokú pszichés terhelés milyen következményekkel járhat esetükben. Nem mentegetőzni akarunk! Csak rávilágítani a szomorú és elfogadhatatlan eset kapcsán a háttérben álló egyéb okokra is. Kérünk mindenkit, semmiképpen ne általánosítson és ne ennek az esetnek a tükrében ítélje meg a mentőket!

– közölték.