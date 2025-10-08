mentőskirúgásomsz
Videón, ahogy fejbe rúgta a mentős a hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson

24.hu
2025. 10. 08. 17:28

Az RTL Híradó tett közzé egy videót arról, ahogy egy mentős teljes erőből megrúg egy megbilincselt, hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson. A videót egy vonatból készítették. Az RTL információi szerint a férfi korábban a vonat elé akart ugrani, a vasutasok emiatt hívtak mentőt. Meg is bilincselték, mielőtt a rúgás érte.

Az Országos Mentőszolgálat szerda délután jelentette be, hogy azonnali hatállyal megszüntették a mentős munkaviszonyát, aki brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében.

Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének – írták. Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, egyúttal feljelentést tesznek, az ügyben büntetőeljárás indul.

Napirend után: Orbán számára nincs visszaút az autokráciából
