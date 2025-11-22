karácsonykárpátaljamedspot alapítványorosz-ukrán háború
Belföld

Karácsonyi ajándékokat visz a kárpátaljai gyerekeknek a magyar orvosmisszió

MedSpot Alapítvány
24.hu
2025. 11. 22. 07:57
MedSpot Alapítvány

A MedSpot csapata decemberi ukrajnai misszióján az orvosi ellátás, egészségügyi szűrés és pszichológiai támogatás mellett karácsonyi meglepetésekkel szeretné könnyebbé tenni a kárpátaljai régió magyarlakta településein élő gyermekek és családok napjait.

Az alapítvány december 6-ig várja az ajándékadományokat, amelyeket az önkéntes orvosok karácsony előtti missziójukkor visznek el Kárpátaljára.

Azt, hogy pontosan milyen ajándékokat várnak és hogyan, a MedSpot Facebook oldalán részletezik:

Egy különleges lehetőséget is felajánl az alapítvány, amely vállalja, hogy két, rendszeres adományozó az orvoscsapattal tarthat a karácsonyi kárpátaljai útra. Az adományozók a helyszínen élhetik át, „milyen érzés személyesen segíteni és örömöt, reményt vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá” – írja felhívásában a MedSpot.

Több cikkben számoltunk már be a Medspot Alapítvány tevékenységéről: az önkéntes magyar orvoscsapat az orosz–ukrán háború kitörése óta rendszeresen jár Kárpátaljára, hogy egészségügyi ellátást nyújtson az ott élőknek és a háború elől menekülőknek.

Az önkéntes orvosokból, ápolókból, pszichológusokból, mentősökből álló csapat a kárpátaljai tevékenységén túl eddig több ukrajnai beteg magyarországi kezelését is megszervezte. A tavaly nyáron lebombázott kijevi gyermekkórházból például egy szemsérült gyereknek segítettek magyar kórházi ellátáshoz jutni. Előfordult olyan is, hogy az orvoscsapat egy égési sérült gyerek ukrán ellátását szervezte meg és gyógyszerekkel, kötszerekkel, egyéb eszközökkel segítették itthonról a beteget, de volt, hogy protézis beszerzésében vagy speciális gyógyszerek beszerzésében segítettek.

A MedSpot orvoscsapata az augusztusi munkácsi rakétatámadás napján kiutazott, és több millió forint értékű gyógyszert, illetve orvosi eszközt adományozott a Munkácsi Járási Központi Kórháznak, ahol a gyárat ért orosz rakétatámadás 23 sérültjét látták el, köztük 5 ember szorult több napos kórházi ápolásra.

Legutóbbi útjukon csatlakozott hozzájuk egy sürgősségi orvos is, aki a triázsrendszert oktatta a munkácsi kórház dolgozóinak.

Kapcsolódó
„Ha mi nem megyünk, akkor nem látja el őket senki” – veszélybe került a Kárpátalján menekülteket ellátó magyar orvosok munkája
Két éve látja el az ukrajnai menekülteket a MedSpot Alapítvány önkéntes orvoscsapata, ám mostanra a cégek pénztámogatásai és a magánadományok elapadtak, így veszélybe került a szervezet működése, ezzel együtt pedig a betegek ellátása.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
RTL: 5 hónapos kislányát bántalmazhatta egy anya Kenyeriben
Trump csütörtökig adott határidőt Zelenszkijnek
Reagált a bezárással fenyegető kormányrendeletre a szórakozóhely, ahol nemrég razziát tartott a rendőrség
Újabb rejtélyes haláleset Isztambulban: meghalt egy 35 éves német férfi
„A DK nem hal bele, ha nem indul a választáson. Az ország hal bele” – elkísértük Dobrev Klárát az országjárására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik