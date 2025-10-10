medspot alapítványmunkácsorosz-ukrán háborúrakétatámadás
Magyar orvosok különleges kérést teljesítenek Ukrajnában

admin Benke Ágnes
2025. 10. 10. 12:23
„Nagyon nehéz összegyűjteni a kárpátaljai orvosi missziókhoz szükséges többmilliós összeget, mert az emberek megszokták a háborút, belefásultak abba, hogy a szomszédban harcok dúlnak. Sok magyar cég kifarolt a támogatásból, mert félnek az esetleges politikai következményektől” – mondta lapunknak Spányik András, a Medspot Alapítvány misszióvezetője. Pedig – miként fogalmazott – ami történik, annak „egy optikája van: zajlik egy háború, amibe rengeteg ember belerokkan. Kötelességünk segíteni.”

Több cikkben számoltunk már be a Medspot Alapítvány tevékenységéről: az önkéntes magyar orvoscsapat az orosz–ukrán háború kitörése óta rendszeresen jár Kárpátaljára, hogy egészségügyi ellátást nyújtson az ott élőknek és a háború elől menekülőknek.

Az önkéntes orvosokból, ápolókból, pszichológusokból, mentősökből álló csapat a kárpátaljai tevékenységén túl eddig több ukrajnai beteg magyarországi kezelését is megszervezte. A tavaly nyáron lebombázott kijevi gyermekkórházból például egy szemsérült gyereknek segítettek magyar kórházi ellátáshoz jutni. Előfordult olyan is, hogy az orvoscsapat egy égési sérült gyerek ukrán ellátását szervezte meg és gyógyszerekkel, kötszerekkel, egyéb eszközökkel segítették itthonról a beteget, de volt, hogy protézis beszerzésében vagy speciális gyógyszerek beszerzésében segítettek.

A MedSpot orvoscsapata az augusztusi munkácsi rakétatámadás napján kiutazott, és több millió forint értékű gyógyszert, illetve orvosi eszközt adományozott a Munkácsi Járási Központi Kórháznak, ahol a gyárat ért orosz rakétatámadás 23 sérültjét látták el, köztük 5 ember szorult több napos kórházi ápolásra.

Az orvosmisszió mentőautója jövő hét pénteken újra Munkácsra indul, egy különleges feladattal: előző látogatásukkor a város kórházának igazgatója azt kérte tőlük, hogy

a triázsrendszert oktassák a kórház dolgozóinak.

