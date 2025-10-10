Magyar orvosok különleges kérést teljesítenek Ukrajnában

Több cikkben számoltunk már be a Medspot Alapítvány tevékenységéről: az önkéntes magyar orvoscsapat az orosz–ukrán háború kitörése óta rendszeresen jár Kárpátaljára, hogy egészségügyi ellátást nyújtson az ott élőknek és a háború elől menekülőknek.

Az önkéntes orvosokból, ápolókból, pszichológusokból, mentősökből álló csapat a kárpátaljai tevékenységén túl eddig több ukrajnai beteg magyarországi kezelését is megszervezte. A tavaly nyáron lebombázott kijevi gyermekkórházból például egy szemsérült gyereknek segítettek magyar kórházi ellátáshoz jutni. Előfordult olyan is, hogy az orvoscsapat egy égési sérült gyerek ukrán ellátását szervezte meg és gyógyszerekkel, kötszerekkel, egyéb eszközökkel segítették itthonról a beteget, de volt, hogy protézis beszerzésében vagy speciális gyógyszerek beszerzésében segítettek.

A MedSpot orvoscsapata az augusztusi munkácsi rakétatámadás napján kiutazott, és több millió forint értékű gyógyszert, illetve orvosi eszközt adományozott a Munkácsi Járási Központi Kórháznak, ahol a gyárat ért orosz rakétatámadás 23 sérültjét látták el, köztük 5 ember szorult több napos kórházi ápolásra.

Az orvosmisszió mentőautója jövő hét pénteken újra Munkácsra indul, egy különleges feladattal: előző látogatásukkor a város kórházának igazgatója azt kérte tőlük, hogy

a triázsrendszert oktassák a kórház dolgozóinak.