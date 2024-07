A lebombázott kijevi gyermekkórházban ápolt gyerekek magyarországi ellátását szervezi meg egy orvoscsapat

Az önkéntes orvosokból, ápolókból, pszichológusokból, mentősökből álló MedSpot Alapítvány felajánlotta a lebombázott kijevi gyermekkórház igazgatójának, hogy vállalja olyan gyerekek Magyarországra szállítását és kezelését, akiknél ez Magyarországon hatékonyabban meg tud valósulni.

Spányik András, a MedSpot igazgatója a 24.hu-nak elmondta, egyelőre egy szemsérült gyerek magyarországi ellátása került szóba. Már elkezdték az orvosi és egyéb dokumentációk beszerzését, és napokon belül elindulhat a gyerek Magyarországra szállítása az alapítvány mentőautójával.

Volt már arra példa, hogy a MedSpot leszervezte egy ukrán beteg teljes magyar ellátását. Előfordult olyan is, hogy az orvoscsapat egy égési sérült gyerek ukrán ellátását szervezte meg, és gyógyszerekkel, kötszerekkel, egyéb eszközökkel segítették itthonról a beteget, de volt, hogy protézis beszerzésében vagy speciális gyógyszerek beszerzésében segítettek.

Az alapítvány a háború kitörése óta havi rendszerességgel jár Kárpátaljára, hogy az ottani menekülteket orvosi ellátásban és pszichológiai segítségben részesítse. A következő útjuk jövő héten esedékes, ám a kijevi gyermekkórház lebombázása átírta a menetrendjüket, és szerdán Magyar Péterrel együtt indultak útnak. Magyar a bombázás hírére gyűjtést szervezett, aminek köszönhetően a tetemes mennyiségű orvosi felszerelés, gyógyszer, higiéniai eszköz, tartós élelmiszer mellett több, mint 17 millió forintnyi adomány is érkezett mindössze másfél nap alatt a MedSpot számlájára.

Spányik András azt mondta, ennyi adomány egyszerre közvetlenül a háború kitörése után érkezett hozzájuk. Az elhúzódó harcok és a nehéz gazdasági helyzet miatt a lakosság és a cégek adakozási kedve jelentősen csökkent, és már egyre küzdelmesebb összegyűjteni a pénzt a kárpátaljai utakra.

A több, mint 17 millió forintot szigorúan a betegek ellátását segítendő használja fel az alapítvány, gyógyszerek, eszközök, betegek szállítása, vagy közvetlen pénzügyi segítségre fordítják a másfél nap alatt összegyűlt pénzt.

Az önkéntes orvoscsapat következő kárpátaljai útja jövő hét végén lesz.

A MedSpot nemrég felmérte a Kárpátalján élő menekültek lelkiállapotát. Kutatásukból többek között kiderült, hogy az ott élő belső menekültek 42 százaléka tekinthető depressziósnak.

Az alapítvány tevekénységéről már több cikkben is foglalkoztunk. Írtunk arról, hogy a háború kirobbanása után több vidéki kórházban is fizetett szabadságot adtak azoknak az orvosoknak, akik a MedSpot felhívására a menekültek ellátásában segítettek, majd arról is cikkeztünk, hogyan látják el egy ungvári iskolában a kárpátaljai menekülteket. És írtunk arról is, hogy bár önként, fizetés nélkül, a szabadidejükben nyújtanak egészségügyi támogatást Kárpátalján, egyre nehezebb támogatáshoz jutniuk.