Többször is földhöz csapta a kutyáját egy férfi Újpesten

A pórázánál fogva többször is földhöz csapta egy részeg férfi a kutyáját egy újpesti kutyafuttatóban. Az állat súlyosan megsérült, számolt be az RTL Híradó.

Az eset november elején történt, az állatbántalmazásról egy arra járó férfi értesítette a rendőrséget. A férfi ezután megpróbált elmenekülni a kutyával, de a szemtanú utánaszaladt, és együtt várták meg a hatóságokat.

A férfit gyorsított eljárásban fogházbüntetésre ítélték. Azonban a vádlott a bűncselekményt beismerte, és megbánását fejezte ki, ami miatt a bíróság három év próbaidőre felfüggesztette a szabadságvesztés végrehajtását, továbbá elrendelte, hogy agressziókezelési tréningen kell részt vennie.

A kutyának több csontja is eltört, most az Állatmentő Liga újpesti telepén lábadozik, állapota folyamatosan javul.