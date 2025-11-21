Mutatjuk, mikor számíthatunk az igazi havazásra

Több hullámban érkezik a csapadék a hétvégén, az igazi havazás pedig az ország nagy részén csak szombat estétől érkezik majd meg, írja az Időkép. Az előrejelzés szerint péntek éjjel az Alföld nagy részén a csapadék eső formájában érkezik, máshol havas esőre, havazásra számíthatunk, de egyes tájainkon átmenetileg ónos eső is eshet.

Szombaton napközben a csapadékhullás az ország legnagyobb részén átmeneti szünetet tart majd, majd délután újabb csapadékmező érkezik, ami késő estére beborítja szinte az egész országot, így az eső, havas eső, havazás újabb hulláma várható, illetve intenzív havazás is kialakulhat.

Vasárnap reggel is sokfelé számíthatunk még különböző halmazállapotú csapadékra, további havazás elsősorban az Északi-középhegységben várható.

Vasárnap reggelig az ország nagy részén kialakulhat vékonyabb-vastagabb hótakaró. Síkvidékeken is többfelé mérhetünk majd vasárnap reggel 2-5 cm-es hóréteget, de néhol 5-10 cm sem kizárt.

Hol és mekkora hóréteg várható?

Az igazi havazás a hegyekben lesz, jelenlegi számítások szerint vasárnap reggelig a Mátra és a Zempléni-hegység legmagasabb részein újabb 20-25 cm, a Bükk-fennsíkon pedig akár 25-30 cm friss hó is hullhat, illetve Dunántúli-középhegység, a Mecsek, a Pilis és a Börzsöny csúcsain is számítani lehet további 10-20 cm-nyi friss hóra.

Dobogókőn egyébként már pénteken több mint 10 centiméter hó hullott, illetve már a Börzsönyben is esett hó, a hétvége folyamán pedig az ország számos helyén várható havazás, korábbi cikkünkben videón mutattuk meg, hogy pontosan mikor és melyik területeken. A katasztrófavédelem figyelmeztetését pedig itt olvashatják.