Közel százzal nőtt január óta a kórházban élő gyermekek száma

Getty Images
admin Vaskor Máté
2025. 11. 20. 06:45
Getty Images

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) nyilvántartása szerint jelenleg 353 olyan gyermek van kórházi ellátásban, akikről a szüleik lemondtak, vagy akiket a szüleik nem vihettek haza magukkal, tudta meg a Telex.

Ez látványos növekmény, ugyanis a legutóbbi adatközlés szerint januárban 260 anya nélküli csecsemő volt egészségügyi intézményben.

A mi tapasztalataink alapján az látszik, hogy a kórházakban lévő kisbabák többségét nem a szüleik hagyták el, de még csak nem is bántalmazó családból jövő újszülöttek, hanem olyan gyerekek, akiket indokolatlanul emeltek ki a családjukból

– mondta a lapnak Boros Ilona, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa.

A cikkben emlékeztettek: a belügyminiszter november elején azt ígérte, hogy december 31. és jövő év március 31. között valamennyi csecsemő ellátását meg fogják oldani.

„Ezeknek a gyerekeknek nem adatik meg az aranykor” – miként kerülhet 300 elhagyott csecsemő a kórházakba?
Milyen rendszerszintű problémákat jelez a kórházakban hagyott rengeteg csecsemő? Mi is történik pontosan ezekkel a gyerekekkel? Milyen folyamatok húzódnak meg a háttérben? Ezekre és még számos más, a témába vágó kérdésre kerestük a választ négy szakemberrel.

