Közel százzal nőtt január óta a kórházban élő gyermekek száma

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) nyilvántartása szerint jelenleg 353 olyan gyermek van kórházi ellátásban, akikről a szüleik lemondtak, vagy akiket a szüleik nem vihettek haza magukkal, tudta meg a Telex.

Ez látványos növekmény, ugyanis a legutóbbi adatközlés szerint januárban 260 anya nélküli csecsemő volt egészségügyi intézményben.

A mi tapasztalataink alapján az látszik, hogy a kórházakban lévő kisbabák többségét nem a szüleik hagyták el, de még csak nem is bántalmazó családból jövő újszülöttek, hanem olyan gyerekek, akiket indokolatlanul emeltek ki a családjukból

– mondta a lapnak Boros Ilona, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa.

A cikkben emlékeztettek: a belügyminiszter november elején azt ígérte, hogy december 31. és jövő év március 31. között valamennyi csecsemő ellátását meg fogják oldani.