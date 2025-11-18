Tordai Bence: Van egy ajánlatom a leendő budai tiszás kihívómnak

Az ellenzéki képviselők közül elsők között Tordai Bence reagált a Tisza Párt jelöltállításának fejleményeire. A Párbeszéd frakciójában ülő politikus 2022-ben nyert Budapest 4-es körzetében, jövőre pedig újra indul a posztjáért, többször kifejezte, hogy nem lép vissza Magyar Péterék javára. A leendő tiszás képviselőket üdvözölte, majd figyelmeztetett, végül pedig – ahogy fogalmazott – ajánlatot tett.

Tordai a posztját már tegnap este közzétette, amikor egyebek közt még az sem volt nyilvános, hogy a Tisza leendő budai képviselőjelöltje a Bulyovszki Róz, Koncz Áron, Sólyom Zoltán hármasból kerül ki. Ennek ismeretében írta, minden tiszásnak címezve: „Kedves tiszás jelöltek, üdv a pályán! Áradjon a rendszerváltó akarat, és csatornázzátok be a választókerületi kampányokba”.

Tordai Bence arra figyelmeztette a tiszás aspiránsokat, hogy kemény hónapok várnak rájuk, érkeznek majd a nemtelen támadások, mert „a bukott rezsim gátlástalanul, minden eszközt bevetve próbálja majd megőrizni a hatalmát”. Ezután emlékeztetett rá, hogy a tiszások mögött rengetegen állnak – majd ismét megvilágította azon álláspontját, hogy „semmivel nem visz közelebb a kormányváltáshoz, ha a Tisza az eddig is ellenzéki körzeteket próbálja átvenni”. Ezzel mások mellett magára is utalt.

És miközben a kormányváltást nem segítené, a rendszerváltást egyenesen akadályozná, ha az lenne a történet vége, hogy a »csak a Fidesz!« korszakát a »csak a Tisza!« éra követi

– tette hozzá a politikus, aki szerint a Tisza részéről elvesztegetett energia, ha az erőforrásait már most is ellenzéki vezetésű körzetekbe irányítja, miközben minden egyéni körzet duplán számít, hiszen, ha a kormánypártoknak valami mínusz egy, akkor az az ellenzéknek plusz egyként íródik fel.

Van egy javaslatom, van egy ajánlatom a leendő budai tiszás kihívómnak, de tulajdonképpen minden budapesti tiszás jelöltnek. Ne kezdjenek, ne kezdjünk ellenzéki belharcba! A tiszás jelöltállítási folyamat lezárulta, november 30. után függesszük fel a budapesti kampányokat, és aktivistáinkkal közösen inkább »fogadjunk örökbe«, támogassunk meg egy-egy billegő vidéki körzetet! 20% alá szorítani a Fideszt Budapesten? Az is szép cél, de sokkal hasznosabb elhódítani tőlük egy mandátumot vidéken!

– tett váratlan javaslatot Tordai, aki szerint még papíron sem hangzik jól több erőforrást áldozni az óellenzék, mint a Fidesz eltakarítására. Továbbá kifejezte, hogy december 1-én várja egy kávéra és baráti beszélgetésre a Tisza budai előválasztásának nyertesét.

Orbán és Menczer is reagált már

Kedden kora reggel több fideszes politikus, köztük Orbán Viktor is reagált a Tisza jelöltállítására. A miniszterelenök szerint ez a gyülekezet tulajdonképpen ugyanaz, mint ami négy évvel ezelőtt volt, reakciójában még Brüsszelt és a baloldalt emlegette. Gulyás Gergely egy néhány nappal ezelőtti nyilatkozatát osztotta meg, amelyben azt fejtegette, hogy valamiféle romlottság kell ahhoz, hogy valaki tiszás jelölt legyen. Eközben Menczer Tamás biztosította leendő tiszás kihívóját, hogy emberként és nőként is tisztelni fogja.

Ők a Tisza jelöltjei

A Tisza Párt hétfő estétől kezdve, éjszakába nyúlóan ugyan, de a nyilvánosság elé tárta azokat a személyeket, akik közül kikerül az a 105 ember (mivel Magyar Péter helye már biztos Budapest 3-ban), akik a párt egyéni képviselői lesznek 2026-ban. A párt összes prominens szereplője megmérkőzik majd. Két választókerületet leszámítva mindenhol három jelöltjelöltet mutattak be, közülük kerül ki a Tisza párt szimpatizánsainak választása alapján a végleges jelölt.

A teljes lista pedig itt böngészhető.