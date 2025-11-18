Orbán Viktor és Gulyás Gergely után Menczer Tamás is reagált a Tisza Párt jelöltállítására, egyúttal üzent Bujdosó Andreának is, aki szerinte az ellenfele lesz majd a 2026-os választáson a Pest megyei 3-as körzetben.

Mint azt a jelölteket sorra vevő cikkünkben is írtuk, a Tisza Párt pár kivételtől eltekintve az összes választókerületben három jelöltaspiránst nevezett meg, a hónap végére közöttük dől el, hogy kik lesznek majd a párt végleges jelöltjei az egyéni választókerületekben. (A jelöltállítás folyamatáról itt írtunk részletesen.)

A Pest megyei 3-as körzetben is három jelölt van, de egyértelműen Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője a legnagyobb név, ellenfelei Györe-Szűcs Sándor szoftverfejlesztő és dr. Sasi-Nagy Edit jogi vezető. Menczer mindenesetre biztosra veszi, hogy a tiszás előválasztást Bujdosó nyeri, kedd reggeli posztjában személyesen neki üzent – és persze Magyar Péternek.

Tisztelettel köszöntöm a versenyben Bujdosó Andreát, a Tisza Párt jelöltjét! Szél Bernadett jut róla eszembe, semmivel nem értek egyet, amit a pártja, pláne a vezetője, Magyar Péter csinál, de ez nem gátol meg abban, hogy őt emberként, különösen nőként tiszteljem

– kezdte bejegyzését Menczer, aki azért hozta szóba a volt LMP-s társelnököt, mert a 2022-es választáson őt győzte le egyéniben és lett így országgyűlési képviselő.

A Fidesz kommunikációs igazgatója aztán a Tisza elnökének üzenve úgy folytatta:

Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk – sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik.

Magyar Péter a budapesti 3-as körzetben indul, amit már hónapok óta korábban jelzett, fel sem merült, hogy Menczer ellen indulna. Ebben a körzetben nem is állított további jelöltaspiránsokat a Tisza Párt. Magyar választása azért esett erre a körzetre, mert Orbán Viktor is itt lakik, így akár olyan lehetőség is adódhatna, hogy ők ketten egyéniben mérjék össze erejüket.

Menczer Tamás a bejegyzése végén újra Bujdosó Andreához szólt, jelezve, hogy csütörtök este Piliscsabán tart fórumot, várja ott szeretettel.

Itt vannak a Tisza Párt jelöltjei

A Tisza Párt hétfő estétől kezdve, éjszakába nyúlóan ugyan, de a nyilvánosság elé tárta azokat a személyeket, akik közül kikerül az a 105 ember (mivel Magyar Péter helye már biztos Budapest 3-ban), akik a párt egyéni képviselői lesznek 2026-ban. A párt összes prominens szereplője megmérkőzik majd. Két választókerületet leszámítva mindenhol három jelöltjelöltet mutattak be, közülük kerül ki a Tisza párt szimpatizánsainak választása alapján a végleges jelölt.

