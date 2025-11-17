zacher gáborúj posztnyugdíjmentőrovos
Új szerepben tér vissza Zacher Gábor

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 11. 17. 08:06
Marjai János / 24.hu

Jószolgálati nagykövetként segíti ezentúl az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos– írja az MTI.

A frissen nyugdíjba vonult szakember továbbra is aktív, és mostantól társadalmi edukációs célokat is szolgál: célja az egészségtudatosság növelése és a civil, vállalati támogatók bevonása.

Az OMSZA első közös kampánya Zacherrel egy adventi jótékonysági akció lesz, amely a mentők áldozatos munkájára irányítja a figyelmet. ”

Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést

– mondta Zacher. Dr. Czakler Éva, az OMSZA alelnöke szerint a nagykövet hitelesen képviseli az egészségügyi témákat.

