Új szerepben tér vissza Zacher Gábor

Jószolgálati nagykövetként segíti ezentúl az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos– írja az MTI.

A frissen nyugdíjba vonult szakember továbbra is aktív, és mostantól társadalmi edukációs célokat is szolgál: célja az egészségtudatosság növelése és a civil, vállalati támogatók bevonása.

Az OMSZA első közös kampánya Zacherrel egy adventi jótékonysági akció lesz, amely a mentők áldozatos munkájára irányítja a figyelmet. ”

Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést

– mondta Zacher. Dr. Czakler Éva, az OMSZA alelnöke szerint a nagykövet hitelesen képviseli az egészségügyi témákat.