211 embert igazoltattak a rendőrök egy budapesti klubban, 16-an fogyasztottak kábítószert

Lakossági jelzések és bűnügyi információk alapján 211 embert igazoltattak a rendőrök egy budapesti szórakozóhelyen péntek éjszaka, közülük 49-et állítottak elő mintavételre: a teszt 16 embernél mutatott ki kábítószerfogyasztást, velük szemben büntetőeljárás indult, de a nyomozás ezzel nem ért véget – írta közösségi oldalán (ahol Horváth Laciként szerepel) Horváth László drogügyi kormánybiztos, aki korábban – a rendőrség következetes gyakorlatával ellentétesen – név szerint is beszámolt például a T. Danny néven ismert rapper ellen kábítószer-birtoklás miatt folyó eljárásról.

Arra is kitért a fideszes politikus, hogy a rendőrök érkezésekor többen eldobálták a náluk lévő paketteket, az ezekben talált kábítószergyanús anyagokat szakértői vizsgálat alá vetik.

A Telex olvasói beszámoló alapján arról ír, hogy a razziát a belvárosi Dojo klubban, az Ötkert VIP részlegében tartották. A rendőrök több embert megmotoztak, sokakat orvos vizsgált meg, a pupillájukat ellenőrizték. „Akinek magasabb volt a pulzusa, azt bevitték a rendőrök, másoknak pisilnie kellett két nő előtt” – idézik az olvasót.

A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az ügyben, de hétfőre sajtótájékoztatót hirdetett Razzia a belvárosban címmel.