Negyven tiszás nevét tette közzé a Promenád24 a hódmezővásárhelyi körzetben

Nyilvánosságra hozta a Promenád24 azoknak a Tisza-app felhasználóknak a neveit, akik a választókörzethez tartoznak.

Legalábbis ezt állítja maga a hódmezővásárhelyi kormánypárti újság. A listázásról beszámoló 444.hu cikke ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy kormánypárti újságok korábban közzétettek országosan ismert neveket, de több megnevezett is azt állította, hogy le sem töltötték az applikációt, ezért a Promenád névsora sem biztos, hogy helytálló.

A Promenád24 az a Lázár Jánoshoz szorosan köthető helyi revolverújság, amelyik szeptemberben durván megtámadta egy cikkben Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrfőkapitányt, aki ezután néhány nappal öngyilkos lett.

A Promenád most a Csongrád-Csanád megyei négyes választókerületből kezdte listázni a nyilvánosságra került neveket.

A térségből összesen 1148 ember adata került nyilvánosságra az ukránok által fejlesztett alkalmazásból. A teljesség igénye nélkül Hódmezővásárhelyről 518, Makóról 303, Algyőről 67, Székkutasról 28, Marosleléről 32, Csanádpalotáról pedig 24 számú tiszásnak vált ismertté a kiléte

– írják, majd „Lássuk a neveket!” felkiáltással elkezdik a politikai listázást. A mintegy 40 felsorolt név többsége mellé pozíciókat, munkahelyeket társítottak, vagy megjegyzéseket is fűztek.

A kormánypárti újság ezután az adatszivárgási ügy áldozataiért aggódva azt javasolja, hogy az érintetteknek, hogy tegyenek feljelentést az applikáció tulajdonosa és a szivárogtatás felelősei ellen.

Azt is érdemes mérlegelni, hogy a jövőben ki adja meg Magyar Péteréknek és az ukrán fejlesztői csapatuknak a személyes adatait

– írta a Lázár gyermekkori barátja érdekeltségi körébe tartozó lap.