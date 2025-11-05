A Tisza „a kormányzati adatlopás” miatt nem hozza nyilvánosságra, hányan szavaztak a második Nemzet Hangján

Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán ismertette a Nemzet Hangja szavazás második fordulójának eredményeit: mind az öt kérdés esetében 90 százalék feletti volt az „igen” szavazatok aránya a tiszás konzultáción.

A Tisza elnöke azt nem hozta nyilvánosságra, hányan vettek részt a szavazáson, amely az előző, tavaszi fordulóval szemben kizárólag a Tisza Világ applikációban zajlott. Megkérdeztük a pártot, lehet-e tudni, hányan szavaztak a Nemzet Hangján, amelyre azt a választ kaptuk:

Az utóbbi napok kormányzati adatlopása miatt a TISZA nem hozza nyilvánosságra a Nemzet Hangja szavazáson leadott szavazatok pontos számát, hiszen abból kikövetkeztethető a Tisza Világ applikációt letöltők pontos száma is.

Ugyanakkor azt elárulták, hogy több százezren vettek részt a szavazáson, a határidő előtti utolsó napokban is több tízezren mondtak véleményt.

November első hétvégéjén a Magyar Nemzet vezető anyagban számolt be arról, hogy egy óriási, 200 ezer Tisza-szimpatizáns adatát tartalmazó csomag került ki a Tisza Világ alkalmazásából, amit azóta kampányfegyverként használ a Fidesz. Orbán Viktor miniszterelnök a szivárgás után azonnali vizsgálatot rendelt el, ugyanis szerinte „a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent”. Magyar Péter az esetről azt mondta, a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hackerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”.

Az első Nemzet Hangján több mint 1,1 millió ember vett részt, ám akkor nem csak online, hanem az ország számos pontján, személyesen is lehetett szavazni több héten keresztül.