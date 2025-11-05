Börtönviselt rendész és részeges fizikai munkás is alkalmazásban állt Szőlő utcában az intézet volt dolgozója szerint

A Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára az elmúlt hetekben olyan nevelőkkel és fiatalokkal beszélt, akik éveket töltöttek a Szőlő utcai javítóintézetben, köztük olyanokkal is, akiket bántalmazás ért. Korábban az intézet egyik dolgozója arról beszélt Dobrevnek, hogy orális szexre kényszerítették a gyerekeket, majd pedig arról, hogy a letartóztatásban levő volt igazgató, Juhász Péter Pál autóját sosem vizsgálták át, hiába volt zárt és kamerákkal felszerelt az intézet. Az emberkereskedelem és kényszermunka mellett a volt igazgatót immár különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják.

Legújabb videójában Dobrev annak a bemutatásával folytatta a Szőlő utcai történetet, hogy milyen emberekkel vette körbe magát Juhász Péter Pál. Állítása szerint olyan személyeket alkalmazott, akik

az igazgatónak voltak kiszolgáltatva

és képesítésük alapján az intézet közelébe se szabadott volna engedni őket.

Az eltorzított hanggal és kitakart arccal nyilatkozó, volt intézeti dolgozó a videóban elmondta, hogy nagyon sok olyan gyermekfelügyelő állt alkalmazásban a Szőlő utcában, aki nem felelt meg a hivatalos követelményeknek, ráadásul úgy tudja, hogy továbbra is ott dolgoznak. Habár az állás betöltése hivatalosan érettségihez van kötve, az anonimitását kérő egykori dolgozó szerint előfordult, hogy olyanokat alkalmaztak, akik csak nyolc általánost végeztek. Emellett napközben fizikai munkát végeztek, például kőművesként, és csak este, éjszaka dolgoztak az intézetben. Mindezt azzal magyarázta, hogy nagy volt az intézetben a szakemberhiány: emiatt olyan éjszakásokat sem küldtek el, akik részegen mentek be dolgozni. Előfordult olyan is, hogy egyikük annyira részeg volt, hogy „bement a fiúk fürdőjébe és oda piszkított, ahol a gyerekek mosakodnak”, mégsem mondtak fel neki – állította Dobrev forrása, hozzátéve, hogy ugyanez a személy a volt igazgató „építőipari embere” volt, Juhász Péter Pál házán is dolgozott.

Gyermekvédelemben nem lehet büntetett előélettel dolgozni: szükség van egy általános és egy speciális erkölcsi bizonyítványra is ahhoz, hogy valaki gyerekekkel foglalkozzon. Ennek ellenére a volt dolgozó szerint előfordult, hogy rendésznek vettek fel egy férfit, aki „tizenpár évet ült, és ezzel még dicsekedett is a gyerekeknek”. „Senki nem értette, ez hogy lehet” – tette hozzá.

A volt dolgozó Dobrev kérdésére válaszolva elmondta: elképzelhetetlennek tartja, hogy a felettes szervek nem tudtak arról, milyen személyek állnak alkalmazásban a Szőlő utcában, ahol állítása szerint eközben azoknak a dolgozóknak, akik kritizálták Juhász működését, ellehetetlenítették a munkáját, aztán elmentek.

Semmi nem történt. Mi, kollégák mindig beszéltünk erről egymás között, de mi is abban a hitben voltunk, hogy ő érinthetetlen. Jó kapcsolatai voltak. Ki is mondta, hogy magasabb szinten könyörögnek neki, hogy legyen újra igazgató

– mondta a volt dolgozó, hozzátéve, hogy Juhász a kapcsolatait sosem nevezte meg.