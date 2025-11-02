Volt Szőlő utcai dolgozó: Juhász Péter Pál autóját sosem vizsgálták át, hiába zárt az intézmény

Hiába zárt és kamerákkal felszerelt a Szőlő utcai javítóinézet, az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsított és letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál ellenőrzés nélkül közlekedhetett – derül ki annak a sorozatnak a második videójából, amelyben Dobrev Klára, a DK elnöke volt Szőlő utcai dolgozókkal beszélget.

A felvételen a névtelenséget kérő személy arról beszélt, hogy ha valaki a parkoló felől érkezik, akkor be tud úgy menni az épületbe, hogy azt ne rögzítsék, a konyhában ugyanis nincs kamera. Hozzátette: Juhász Péter Pál sokszor dicsekedett is azzal, hogy mekkora kulcscsomója van, minden zárat ki tud nyitni, a rendészek pedig nem kérhették számon emiatt, a kocsiját sem ellenőrizték, tehát bármit vagy bárkit ki, vagy bevihetett az épületbe.

Ha Juhász Péter Pál behajtott a lesötétített luxus terepjárójával, mivel őt nem ellenőrizték, el tudott úgy jutni a konyhaépületbe, hogy nem látták, az autójából rajta kívül ki vagy beszáll-e még valaki,

fogalmazott a volt dolgozó. Elmondta azt is, hogy az autókat szúrópróba-szerűen ellenőrizték, de Juhász autóját sosem.

A DK alelnöke, Rónai Sándor is járt néhány héttel ezelőtt az intézményben, ahol Fülöp Attila államtitkár és az intézet főigazgatója körbevezették a DK képviselőit. Fülöp Attila elmondta, hogy büntetés-végrehajtási intézmény lévén nagyon szigorú szabályok vannak, Rónainak azonban feltűnt a dolgozó által is említett L alakú terület a parkolónál, ami nem volt bekamerázva. Dobrev Klára ezért azonnali választ vár az ügyészektől.

Orális szexre kényszerített gyerekekről is szó volt

A sorozat első videójában egy volt dolgozó többek között azt állította, hogy az intézetben orális szexre kényszerítették a gyerekeket, Juhásznak pedig külön hálószobája volt az irodája mellett, ahova csak ő tudott bemenni.

A volt alkalmazott szerint Juhász, akinek más gyermekvédelmi intézménybe is bejárása volt fiatalkorú lányokat dolgoztatott a fiúk által lakott intézményben: a lányok 16 évesen a konyhán kezdték, majd „lépdeltek felfelé”. Bár hivatalosan nem voltak kinevezve vezetőnek, úgy viselkedtek, mintha azok lennének: bevihették a telefonjukat, bármilyen ruhában dolgozhattak, és bármit megtehettek a gyerekekkel.

Bár konkrét bizonyíték nem volt, az intézményben erős volt a benyomás, hogy szexuálisan kihasználják a fiatalokat, és mindenki tudta, kikről van szó – tette hozzá.