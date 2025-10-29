„Orális szexre kényszerítették a gyerekeket” – Szőlő utcai dolgozókkal készített interjúkat Dobrev Klára

Dobrev Klára a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban az elmúlt hetekben olyan nevelőkkel és fiatalokkal beszélt, akik éveket töltöttek az intézményben, köztük olyanokkal is, akiket bántalmazás ért – közölte a DK elnöke szerdán. Mint mondta, sokan félnek attól, hogy a nyilvánossághoz forduljanak, mégis akadtak, akik a nevük és arcuk kitakarásával elmondták az intézeten belüli tapasztalataikat, az EP-képviselő ezeket a videókat a következő napokban mutatja be.

Az első videóban megszólal egy volt dolgozó, aki 2018 és 2022 között négy évet töltött az intézményben, ekkor már az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsított és letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál volt az igazgató. A dolgozó elmondása szerint többször is tettek bejelentést a rendőrséghez és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz leginkább Juhász miatt, de ezekre nem érkezett visszajelzés.

A volt alkalmazott szerint Juhász, akinek más gyermekvédelmi intézménybe is bejárása volt fiatalkorú lányokat dolgoztatott a fiúk által lakott intézményben: a lányok 16 évesen a konyhán kezdték, majd „lépdeltek felfelé”. Bár hivatalosan nem voltak kinevezve vezetőnek, úgy viselkedtek, mintha azok lennének: bevihették a telefonjukat, bármilyen ruhában dolgozhattak, és bármit megtehettek a gyerekekkel.

Azt mindenki tudta, hogy azok a lányok, akik bent dolgoztak, mind gyerekotthonokból lettek kivéve, és úgy lett beállítva, hogy a jóságos Péter bácsi mentette meg őket.

A volt dolgozó arról is beszélt, hogy napközben előfordult: az igazgató bevitt gyerekeket az irodájába. A gyerekek elmondása és a pletykák szerint Juhász Péter Pál orális szexre kényszerítette őket, és bár konkrét bizonyíték nem volt, az intézményben erős volt a benyomás, hogy szexuálisan kihasználják a fiatalokat, és mindenki tudta, kikről van szó. Hasonlóról számolt be a Hvg.hu is szerdán.

Külön hálószoba Juhásznak

Az interjúalany úgy látta, hogy rendészek sokszor túllépték a hatáskörüket, előfordult, hogy agyba-főbe verték és rugdosták a gyerekeket. Egy esetben egy rendész úgy vágott neki egy gyereket az ajtónak, hogy kitört az üveg, de – mint mondta – ez sem érdekelt senkit.

A volt dolgozót azóta sem kereste meg sem a rendőrség, sem az ügyészség, hogy tanúként meghallgassák, hiába tett bejelentést az SZGYF-nél.

A videóban Kálmán Olga is megszólal, aki pár hete járt az intézményben. Elmondta, hogy ugyan kamerákkal felszerelt zárt intézményről van szó, a felvételeket csak 30 napig őrzik meg, utána törlik. A DK politikusai az igazgató irodájában és az abból nyíló ággyal felszerelt szobában és külön fürdőszobában is jártak. Megjegyezték, hogy a szobát kizárólag az igazgató használhatta és ott nem voltak kamerák felszerelve.

Dobrev Klára a videó végén kérdéseket intézett a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumhoz:

Hova érkeztek be ezek a panaszok? Hány darab panasz érkezett, és mi történt velük? Kik bírálták el ezeket? Saját maguk döntöttek úgy, hogy szőnyeg alá söprik, eltussolják, vagy kaptak egy telefont állami vezetőktől?

A DK elnöke jelezte, hogy a következő napokban újabb részleteket oszt meg a szemtanúk és áldozatok elbeszélései alapján a Szőlő utcai borzalmakról.