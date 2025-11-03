Fedezd fel a BYD világát – mostantól Székesfehérváron is az Autócentrum Szabónál

Székesfehérvár történetének új fejezete nyílt meg: az Autócentrum Szabónál hamarosan átadásra kerül az első BYD szalon. Az elektromos autók forradalma mostantól testközelből élhető át – innovatív modellek, jövőbemutató élménytér és a térség legszélesebb zöldautó-választéka várja az érdeklődőket. A várhatóan december elején tartandó szalon megnyitóra mindenkit szeretettel várunk. Érdemes ellátogatni, mert a legújabb elektromos modellek most testközelből ismerhetők meg, miközben finom ételek, frissítők és kiemelt élmények, tesztvezetési lehetőségek várják a látogatókat. Ez több, mint egy esemény – ez a jövő első fejezete Székesfehérváron.
BYD Székesfehérváron – a teljes paletta egy helyen
A BYD a világ egyik vezető elektromos autógyártója, amely fejlett akkutechnológiával és okos megoldásokkal formálja az e-mobilitást. Székesfehérváron most a teljes palettával találkozhatsz:
● Városi kisautó, mint a BYD Dolphin Surf – a mindennapi ingázáshoz 🚗
● Stílusos crossoverek, mint a BYD Seal 6 Sedan és Touring – a sokoldalú élethez 🌆
● Tágas, prémium családi SUV-ok, mint például a BYD Seal U elektromos vagy plug-in hibrid változatban – a hosszú utakhoz 👨👩👧👦
A BYD modellek kiemelkedő hatékonysága, a fejlett vezetéstámogató rendszerek és a kényelmi digitális szolgáltatások mind azt szolgálják, hogy az elektromos közlekedés ne csak a jövő, hanem a jelen legyen.
Több, mint BYD: a zöld mobilitás központja
Az Autócentrum Szabó nemcsak BYD-ből erős – nálunk a régió legszélesebb zöldautó-kínálatát találod egy helyen:
● Renault 4 – retro hangulat, elektromos innovációval újragondolva 🔌
● Opel teljes elektromos palettája – kompakt városi modellektől a praktikus családi megoldásokig 🔋
● Ford Puma Gen-E® – sportos, kompakt és 100%-ban elektromos élmény 🚗
Mindegy, hogy első elektromos autódat keresed, vagy a flottádat frissítenéd – nálunk a döntéshez minden információ és modell elérhető egy látogatás alatt.
Szeretettel várunk a decemberben
Az ünnepélyes szalon megnyitó december elején várható, a részvétel ingyenes, a hangulat fenomenális. Az eseményen:
● Jövőbe mutató élmény térrel várunk, ahol interaktívan fedezheted fel az e-mobilitást
● Szakértő tanácsadás segít kiválasztani a hozzád illő modellt.
● Kipróbálhatod kedvenc BYD-edet, most határok nélkül. Egy nap legalább 5 új modellt vihetsz el egy teszt körre, legyen szó városi kisautóról vagy családi kombiról.
● Gyerekprogramok széles választékban. Gondolunk a legkisebbektől a legnagyobbakig.
● Az reggeli órákban közös sportolási lehetőséget biztosítunk modern, exkluzív környezetben.
Miért az Autócentrum Szabó?
● 17 autómárka egy helyen – összehasonlítható, valós élménnyel
● „Garantáltan legjobb ár” program – transzparens, versenyképes ajánlatok
● Magyarország legnagyobb díjmentes csereautóparkja – kényelmes mobilitás a szerviz idejére
● Extra garancia és teljes körű ügyintézés – új autótól a flottakezelésig
● Szerviz, alkatrész, tartozékok – minden egy kézben
Meghívó
Az Autócentrum Szabó BYD szalonja mérföldkő Székesfehérvár életében: itt a jövő mobilitása, kézzelfogható közelségben. Ha elektromos autót keresel, ha új autó vásárlása előtt állsz, vagy egyszerűen érdekel, milyen élmény a csendes, zéró emissziós vezetés, itt a helyed.