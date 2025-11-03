Fedezd fel a BYD világát – mostantól Székesfehérváron is az Autócentrum Szabónál

Székesfehérvár történetének új fejezete nyílt meg: az Autócentrum Szabónál hamarosan átadásra kerül az első BYD szalon. Az elektromos autók forradalma mostantól testközelből élhető át – innovatív modellek, jövőbemutató élménytér és a térség legszélesebb zöldautó-választéka várja az érdeklődőket. A várhatóan december elején tartandó szalon megnyitóra mindenkit szeretettel várunk. Érdemes ellátogatni, mert a legújabb elektromos modellek most testközelből ismerhetők meg, miközben finom ételek, frissítők és kiemelt élmények, tesztvezetési lehetőségek várják a látogatókat. Ez több, mint egy esemény – ez a jövő első fejezete Székesfehérváron.

BYD Székesfehérváron – a teljes paletta egy helyen



A BYD a világ egyik vezető elektromos autógyártója, amely fejlett akkutechnológiával és okos megoldásokkal formálja az e-mobilitást. Székesfehérváron most a teljes palettával találkozhatsz:

● Városi kisautó, mint a BYD Dolphin Surf – a mindennapi ingázáshoz 🚗

● Stílusos crossoverek, mint a BYD Seal 6 Sedan és Touring – a sokoldalú élethez 🌆

● Tágas, prémium családi SUV-ok, mint például a BYD Seal U elektromos vagy plug-in hibrid változatban – a hosszú utakhoz 👨‍👩‍👧‍👦

A BYD modellek kiemelkedő hatékonysága, a fejlett vezetéstámogató rendszerek és a kényelmi digitális szolgáltatások mind azt szolgálják, hogy az elektromos közlekedés ne csak a jövő, hanem a jelen legyen.

Több, mint BYD: a zöld mobilitás központja



Az Autócentrum Szabó nemcsak BYD-ből erős – nálunk a régió legszélesebb zöldautó-kínálatát találod egy helyen:

● Renault 4 – retro hangulat, elektromos innovációval újragondolva 🔌

● Opel teljes elektromos palettája – kompakt városi modellektől a praktikus családi megoldásokig 🔋

● Ford Puma Gen-E® – sportos, kompakt és 100%-ban elektromos élmény 🚗

Mindegy, hogy első elektromos autódat keresed, vagy a flottádat frissítenéd – nálunk a döntéshez minden információ és modell elérhető egy látogatás alatt.

Szeretettel várunk a decemberben



Az ünnepélyes szalon megnyitó december elején várható, a részvétel ingyenes, a hangulat fenomenális. Az eseményen:

● Jövőbe mutató élmény térrel várunk, ahol interaktívan fedezheted fel az e-mobilitást

● Szakértő tanácsadás segít kiválasztani a hozzád illő modellt.

● Kipróbálhatod kedvenc BYD-edet, most határok nélkül. Egy nap legalább 5 új modellt vihetsz el egy teszt körre, legyen szó városi kisautóról vagy családi kombiról.

● Gyerekprogramok széles választékban. Gondolunk a legkisebbektől a legnagyobbakig.

● Az reggeli órákban közös sportolási lehetőséget biztosítunk modern, exkluzív környezetben.



Miért az Autócentrum Szabó?



● 17 autómárka egy helyen – összehasonlítható, valós élménnyel

● „Garantáltan legjobb ár” program – transzparens, versenyképes ajánlatok

● Magyarország legnagyobb díjmentes csereautóparkja – kényelmes mobilitás a szerviz idejére

● Extra garancia és teljes körű ügyintézés – új autótól a flottakezelésig

● Szerviz, alkatrész, tartozékok – minden egy kézben

Meghívó



Az Autócentrum Szabó BYD szalonja mérföldkő Székesfehérvár életében: itt a jövő mobilitása, kézzelfogható közelségben. Ha elektromos autót keresel, ha új autó vásárlása előtt állsz, vagy egyszerűen érdekel, milyen élmény a csendes, zéró emissziós vezetés, itt a helyed.

autocentrumszabo.hu

bydfehervar.hu