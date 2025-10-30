Egy volt MSZP-elnök felesége is csatlakozott Orbánék Digitális Polgári Köréhez

Meglepő Facebook-bejegyzést tett közzé Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége. Az egykori modell és műsorvezető Rába azt írja:
Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben.
Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett.
Ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozom a Digitális Polgári Körhöz.
Hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak.
Rába Tímea arról nem írt, férje is csatlakozott-e a DPK-hoz, vagy sem.
Tóbiás József 1998 és 2019 között országgyűlési képviselő, 2008 és 2010 között a Magyar Szocialista Párt (MSZP) frakcióigazgatója. 2002 és 2004 között az MSZP pártigazgatója. 2014. július 19-től 2016. június 25-ig az MSZP elnöke és frakcióvezetője. A képviselőről 2019 nyarán derült ki, hogy az előző év őszétől a Kanári-szigetekről ingázik Budapestre, ahova azért költözött ki, mert „családjában egy, a gyermeke egészségét érintő előre nem látott élethelyzet alakult ki”. Később azt állította, hogy csak a családja költözött ki átmenetileg Tenerifére, ő maradt Magyarországon, és gyakran látogatja őket. Tóbiás 2019 októberében lemondott a parlamenti mandátumáról, és visszavonult a politikától.