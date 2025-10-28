Eloltotta a konyhájában felcsapó lángokat, de az életébe került

Kedden késő délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Baranya vármegyei Szalatnakon, egy Béke utcai parasztházban kialudt tűz nyomait és egy holttestet találták meg.

Mukics Dániel, az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy egy százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel korábban a lángok: a bejárati ajtó, szék és lomok égtek kis területen.

A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a tűzeset körülményeit.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy a tüzet csak mindenki akkor próbálja eloltani, ha azt a saját testi épsége kockáztatása nélkül meg tudja tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.

Néhány nappal ezelőtt ketten is életüket vesztették egy budapesti lakástűzben.