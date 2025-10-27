beköltözéshelyi önazonosság védelmekisfalvakkorlátozás
Így válogatnak a települések a beköltözők közül: térképre vittük az összes önazonossági rendeletet

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 10. 27. 06:00
Mohos Márton / 24.hu
Az első három hónap tapasztalatai alapján a legtöbb településnek nem az a célja az önazonossági rendelettel, hogy megakadályozza a túlnépesedést, sokkal inkább a közbiztonságot erősítenék, a közösséget védenék az intézkedéssel. Lapunk adatgyűjtéséből kiderül, hogy az ország mely részein alkalmazzák leginkább a szigort, illetve az érintett helyekre pontosan milyen feltételekkel lehet beköltözni.

Az első három hónap tapasztalatai alapján a helyi önazonosság védelméről szóló rendeleteket az önkormányzatok – az elfogadott jogszabályok és az indoklások alapján – a települések társadalmi értékeinek, hagyományainak és arculatának a megőrzése, az ott élők életmódjának és szokásainak megtartása, valamint a közbiztonság fenntartása érdekében alkották meg, nem pedig azért, hogy így akadályozzák meg a túlnépesedést – ez derül ki a 24.hu széleskörű adatgyűjtéséből.

Az e-ingatlanugyvedek.hu rendszeresen frissülő listája szerint október 21-ig 95 településen alkottak önazonossági rendeletet, ezekben a beköltözést korlátozzák valamilyen formában az önkormányzatok. Az eddig alkalmazott feltételek nagyjából tíz nagyobb csoportra bontathatók az alábbiak szerint:

  • betelepülési hozzájárulás megfizetése;
  • a betelepülőnek büntetlen előéletűnek kell lennie;
  • megszabják, hogy az ingatlanban legkevesebb hány négyzetméternek kell jutnia egy főre;
  • valamilyen végzettségi elvárást fogalmaznak meg;
  • adótartozás-mentességet kérnek;
  • elvárás a biztosított jogviszony;
  • a betelepülőknek meghallgatáson kell részt venniük a képviselő-testület előtt;
  • tudni kell legalább társalgási szinten magyarul beszélni;
  • aki jogtalanul létesít lakcímet, azt pénzbírságra kötelezhetik;
  • illetve elővásárlási joggal élhet az önkormányzat.

Az önkormányzatok jellemzően a fentieket variálják a saját belátásuk szerint, így aztán egy általános gyakorlatról vagy leggyakoribb mintázatról egyelőre nem lehet beszélni.

Alább településenkénti bontásban összegyűjtöttük, hogy jelenleg hol és milyen feltételekhez kötik a beköltözést, majd az összes érintett települést térképre helyeztük. Ebből jól kirajzolódik egyebek mellett, hogy

  • mi a leggyakoribb intézkedés,
  • hol a legszigorúbbak, illetve a legmegengedőbbek,
  • és az ország mely régióiban születik a legtöbb önazonossági rendelet.

Becsehelytől Vilyvitányig, Ipolyvecétől Ásotthalomig

Néhány kivételtől eltekintve elmondható,

