Így válogatnak a települések a beköltözők közül: térképre vittük az összes önazonossági rendeletet

Az első három hónap tapasztalatai alapján a helyi önazonosság védelméről szóló rendeleteket az önkormányzatok – az elfogadott jogszabályok és az indoklások alapján – a települések társadalmi értékeinek, hagyományainak és arculatának a megőrzése, az ott élők életmódjának és szokásainak megtartása, valamint a közbiztonság fenntartása érdekében alkották meg, nem pedig azért, hogy így akadályozzák meg a túlnépesedést – ez derül ki a 24.hu széleskörű adatgyűjtéséből.

Az e-ingatlanugyvedek.hu rendszeresen frissülő listája szerint október 21-ig 95 településen alkottak önazonossági rendeletet, ezekben a beköltözést korlátozzák valamilyen formában az önkormányzatok. Az eddig alkalmazott feltételek nagyjából tíz nagyobb csoportra bontathatók az alábbiak szerint:

betelepülési hozzájárulás megfizetése;

a betelepülőnek büntetlen előéletűnek kell lennie;

megszabják, hogy az ingatlanban legkevesebb hány négyzetméternek kell jutnia egy főre;

valamilyen végzettségi elvárást fogalmaznak meg;

adótartozás-mentességet kérnek;

elvárás a biztosított jogviszony;

a betelepülőknek meghallgatáson kell részt venniük a képviselő-testület előtt;

tudni kell legalább társalgási szinten magyarul beszélni;

aki jogtalanul létesít lakcímet, azt pénzbírságra kötelezhetik;

illetve elővásárlási joggal élhet az önkormányzat.

Az önkormányzatok jellemzően a fentieket variálják a saját belátásuk szerint, így aztán egy általános gyakorlatról vagy leggyakoribb mintázatról egyelőre nem lehet beszélni.

Alább településenkénti bontásban összegyűjtöttük, hogy jelenleg hol és milyen feltételekhez kötik a beköltözést, majd az összes érintett települést térképre helyeztük. Ebből jól kirajzolódik egyebek mellett, hogy

mi a leggyakoribb intézkedés,

hol a legszigorúbbak, illetve a legmegengedőbbek,

és az ország mely régióiban születik a legtöbb önazonossági rendelet.

Becsehelytől Vilyvitányig, Ipolyvecétől Ásotthalomig

Néhány kivételtől eltekintve elmondható,