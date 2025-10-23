A következő élő közvetítés része Orbán Viktor: Beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal

Orbán: Beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 10. 23. 14:34
Adrián Zoltán / 24.hu

„Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar, az élni akar. Nem adjunk a pénzünket, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért” – mondja a miniszterelnök.

Öt hónap múlva döntenünk kell a sorsunkról. Mi rendben vagyunk, ha mozdulni kell, együtt mozdulunk, ha stratégiai nyugalomra van szükség, kivárunk. De a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is, egyetlen lélekről sem mondhatunk le – fogalmaz Orbán.

Nem a gazdáikról beszélek, de van sok magyar, aki azt hiszi: jó ügyet támogat. El kell mondanunk neki, hogy Brüsszel és megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra. Akik a kormányváltást akarják, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megnyirbálását támogatják, és ez így van akkor is, ha nem tudják: beszélni kell velük.

Adrián Zoltán / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Menczer Tamás üzent a pilisborosjenői polgármesternek: „A következő hónapokban a választókörzetem minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, csak nálatok nem”
Tóth Gabi az új külsejéről: Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a Megasztár válogatón
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
„Orbánnak valójában ez már mindegy” – Ruff Bálint a mai politikai rendezvények jelentőségéről
Orbán: Ez a valaha volt legnagyobb Békemenet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik