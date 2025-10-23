Orbán: Beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal

„Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar, az élni akar. Nem adjunk a pénzünket, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért” – mondja a miniszterelnök.

Öt hónap múlva döntenünk kell a sorsunkról. Mi rendben vagyunk, ha mozdulni kell, együtt mozdulunk, ha stratégiai nyugalomra van szükség, kivárunk. De a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is, egyetlen lélekről sem mondhatunk le – fogalmaz Orbán.