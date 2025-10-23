A következő élő közvetítés része Orbán Viktor: Beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal

„Nem az oroszok, hanem a szovjetek verték le a forradalmat”

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 23. 14:08
Adrián Zoltán / 24.hu

A Békemenet ünnepi műsorában megnevezték ’56 árulóit, arról azonban nem ejtettek szót, hogy a forradalmat orosz katonák verték le.

Máté, egy fiatal, aki magyar zászlóval a kezében követte a műsort, erről azt mondta, hogy hivatalosan nem Oroszország, hanem a Szovjetunió verte le a forradalmat, amely ma már nem létezik. A Szovjetunión belül szerinte a hozzánk közeli ukrán katonákat küldték 1956-ban Magyarországra.

Máté úgy gondolja, hogy vannak dolgok, amiket nem bocsáthatunk meg nekik, de, ha van egy ország, akiktől az energiát tudjuk beszerezni, azokkal nem okos dolog rosszban lenni.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Menczer Tamás üzent a pilisborosjenői polgármesternek: „A következő hónapokban a választókörzetem minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, csak nálatok nem”
Tóth Gabi az új külsejéről: Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a Megasztár válogatón
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
„Orbánnak valójában ez már mindegy” – Ruff Bálint a mai politikai rendezvények jelentőségéről
Orbán: Ez a valaha volt legnagyobb Békemenet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik