„Nem az oroszok, hanem a szovjetek verték le a forradalmat”

A Békemenet ünnepi műsorában megnevezték ’56 árulóit, arról azonban nem ejtettek szót, hogy a forradalmat orosz katonák verték le.

Máté, egy fiatal, aki magyar zászlóval a kezében követte a műsort, erről azt mondta, hogy hivatalosan nem Oroszország, hanem a Szovjetunió verte le a forradalmat, amely ma már nem létezik. A Szovjetunión belül szerinte a hozzánk közeli ukrán katonákat küldték 1956-ban Magyarországra.

Máté úgy gondolja, hogy vannak dolgok, amiket nem bocsáthatunk meg nekik, de, ha van egy ország, akiktől az energiát tudjuk beszerezni, azokkal nem okos dolog rosszban lenni.