Kétgólos előnyt is elherdált a Bologna, de végül a hosszabbításban egy zseniális góllal nyert

Jól indult a meccs a Bologna számára, mert Federico Bernardeschi viszonylag gyorsan betalált, majd büntetőből is eredményes volt a vendég együttes. A Napoli még éppen szépíteni tudott a félidő vége előtt, térfélcsere után pedig percek alatt egyenlített is. Végül azonban a csereként beálló Jonathan Rowe lett a hős, aki káprázatos mozdulattal, félollózva bombázta hálóba a labdát.

Nagyon fájhat a vereség a Napolinak, mert öt pont lehetett volna az előnye a második helyen. Ehelyett a Juventus kettő, a Milan és a Roma három-három, a Como pedig 5 pontra van csak a Napoli mögött. Az olasz élvonalban viszont csupán az első négy hely jut Bajnokok Ligájába.