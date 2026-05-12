Kétgólos előnyt is elherdált a Bologna, de végül a hosszabbításban egy zseniális góllal nyert

Jonathan Rowe győztes gólja a Napoli-Bologna bajnokin.
Jonathan Rowe győztes gólja.
2026. 05. 12. 03:36
A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Napoli vendégeként hétfő este az olasz labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában.

Jól indult a meccs a Bologna számára, mert Federico Bernardeschi viszonylag gyorsan betalált, majd büntetőből is eredményes volt a vendég együttes. A Napoli még éppen szépíteni tudott a félidő vége előtt, térfélcsere után pedig percek alatt egyenlített is. Végül azonban a csereként beálló Jonathan Rowe lett a hős, aki káprázatos mozdulattal, félollózva bombázta hálóba a labdát.

Nagyon fájhat a vereség a Napolinak, mert öt pont lehetett volna az előnye a második helyen. Ehelyett a Juventus kettő, a Milan és a Roma három-három, a Como pedig 5 pontra van csak a Napoli mögött. Az olasz élvonalban viszont csupán az első négy hely jut Bajnokok Ligájába.

Eredmények – Serie A, 36. forduló

Napoli-Bologna 2-3 (1-2)

vasárnap játszották:

AC Milan-Atalanta 2-3 (0-2)

Parma-AS Roma 2-3 (0-1)

Hellas Verona-Como 0-1 (0-0)

Cremonese-Pisa 3-0 (1-0)

Fiorentina-Genoa 0-0

szombaton játszották:

Lecce-Juventus 0-1 (0-1)

Cagliari-Udinese 0-2 (0-0)

Lazio-Internazionale 0-3 (0-2)

pénteken játszották:

Torino FC-Sassuolo 2-1 (0-0)

A tabella:

M GY D V LG KG P

1. Internazionale 36 27 4 5 85-31 85 pont – már bajnok

2. SSC Napoli 36 21 7 8 54-36 70

3. Juventus 36 19 11 6 59-30 68

4. AC Milan 36 19 10 7 50-32 67

……………………………………….

5. AS Roma 36 21 4 11 55-31 67

6. Como 36 18 11 7 60-28 65

7. Atalanta 36 15 13 8 50-34 58

8. Bologna 36 15 7 14 45-43 52

9. SS Lazio 36 13 12 11 39-37 51

10. Udinese 36 14 8 14 45-46 50

11. Sassuolo 36 14 7 15 44-46 49

12. Torino 36 12 8 16 41-59 44

13. Parma 36 10 12 14 27-45 42

14. Genoa 36 10 11 15 40-48 41

15. Fiorentina 36 8 14 14 38-49 38

16. Cagliari 36 9 10 17 36-51 37

17. Lecce 36 8 8 20 24-48 32

……………………………………….

18. Cremonese 36 7 10 19 30-53 31

19. Hellas Verona 36 3 11 22 24-58 20 – kiesett

20. Pisa 36 2 12 22 25-66 18 – kiesett

