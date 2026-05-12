Az ördög vitte el a pápát, akitől Szent István a koronát kapta

II. Szilveszter, a történelem első francia pápája, az egyházfő, akitől Szent István a koronát kapta 1023 éve, 1003. május 12-én hunyt el. Szilveszter korának legműveltebb emberei közé tartozott, és dörzsölt politikusnak is számított, emiatt számos vad pletyka is terjengett róla.

Gerbert d’Aurillac néven született egy szegény család fiaként 938-ban, később bencés szerzetesnek állt. Hamar kitűnt éles eszével és műveltségével, ezért rendfőnöke Barcelonába küldte tanulni, majd Cordóbában és Sevillában mélyítette tovább tudását, amelyek akkoriban arab kézen voltak.

Kortársai már ekkor azt kezdték terjeszteni, hogy mágiát tanult a pogányoktól, sőt azt is, hogy lepaktált magával az ördöggel.

Ennek ellenére Nagy Ottó német-római császár felkérte fia nevelésére, részben ennek a kapcsolatának köszönhette, hogy később érsekké, majd 999-ben pápává nevezték ki. Addigra már Nagy Ottó unokája, III. Ottó ült a császári trónon, akivel szintén szoros kapcsolatban állt: együtt dolgoztak egy egységes és egyetemes Európa, egy új Római Birodalom megteremtésén.

Ennek jegyében küldött koronán Istvánnak, alapított püspökséget Lengyelországban, és vette fel a kapcsolatot I. Vlagyimirral, az első keresztény orosz uralkodóval. Az itáliai patríciusok viszont sem a francia pápát, sem a német császárt nem nézték jó szemmel Rómában, ezért 1002-ben mindkettejüknek menekülnie kellett. Ravennából indítottak támadást a város ellen, az ostrom során a császár halálos sebet kapott, ám Szilveszter 1003-ban visszatérhetett székhelyére.

A legenda szerint halálát az ördöggel kötött alkuja okozta, amely értelmében a pápa sikeres lesz egész földi élete alatt, ám meghal, amint beteszi a lábát Jeruzsálembe. Az egyházfő ezért kerülte is a Szent Földre történő zarándoklást, ám óvatlanul belépett a Rómában található Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikába, ekkor pedi az ördög eljött a lelkéért.

Szilvesztert a lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban temették el, ahol a néphiedelem szerint a sírját borító márvány izzad, ha pedig egy pápa meghal, mögötte a csontok zörögnek.