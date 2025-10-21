békemenetfideszkocsis mátémagyar péter
Belföld

Kocsis Máté: minden idők legnagyobb békemenete lehet október 23-án

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 21. 10:58
Varga Jennifer / 24.hu

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén, Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában arról beszélt, hogy nem állnak jól a választások előtt, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője minden idők legnagyobb békemenetét vizionálja.

Könnyen lehet, hogy az október 23-i minden idők legnagyobb létszámú békemenete lesz

– jelentette ki Kocsis a Harcosok órája című online műsorban az MTI tudósítása szerint.

Kocsis Máté arra a hírre, miszerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában azt mondta, nem állnak jól a választások előtt fél évvel, azzal reagált, hogy a miniszterelnök ezt nem a teljes politikai közösségre értette, néhány választókerületet érintően beszélt, és arra utalt, hogy a választókerületi vezetőknek fokozni kell a teljesítményüket.

„Ne reménykedjenek a telexes, tiszás hadtestek, a nem állunk jól mondat lehet, kedves a fülüknek, de jól állunk” – fogalmazott a frakcióvezető, aki szerint ugyanakkor Magyar Péter egyre rosszabb állapotban van, álhír, hazugságok, adóemelés, adatszivárgások övezi a Tisza tevékenységét.

Mindenesetre csütörtökön kiderül, hogy ki tud nagyobb tömeget toborozni, a Fidesz a békemenettel a Kossuth térre vagy Magyar Péter a Hősök terére. A Fidesz nem bíz semmit a véletlenre, falubuszokkal és bérelt buszokkal utaztatja a híveit a fővárosba, Magyar szerint CBA-utalványokkal és ingyenes élelmiszercsomagokkal toborozzák az embereket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik