Magyar Péter ugyanott mondana beszédet, ahol ’89-ben Orbán Viktor, de állítása szerint ezt meg akarják tiltani

Meg akarják tiltani, hogy az ‘56-os forradalmárok tiszteletére az 1989-es újratemetéshez hasonlóan a Műcsarnok lépcsőjéről mondhassak beszédet október 23-án

– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, aki szerint „a kommunista diktatúra végnapjaiban sem süllyedtek odáig, mint most az Orbán-rendszer kiszolgálói, hogy ellehetetlenítsék, hogy a megemlékező beszéd az ikonikus helyszínen hangozzon el”.

A Műcsarnok tulajdonosaként a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Turi Attila, nyilvánvalóan politikai utasításra nem járult hozzá, hogy 36 év után azon a lépcsőn hangozzon el egy megemlékező beszéd, ahol 1989-ben Orbán Viktor a szovjet csapatokat távozásra szólította fel. Elnök úr arra hivatkozva tagadta meg a Műcsarnok lépcsőjének használatát, hogy az intézmény a nemzeti ünnepeken zárva tart. Érdekes módon ez 2014. március 15-én nem volt akadály, amikor Orbán Viktor ugyanitt mondhatott a Békemenet résztvevőinek beszédet…

– írta a Tisza elnöke. Magyar szerint azért akarhatják elgáncsolni, hogy a Műcsarnok lépcsőjén beszéljen, mert „kellemetlen lenne, hogy ezen az ikonikus helyszínen százezrek kiabálnák, hogy ruszkik haza”.

Október 23-ára mindkét nagy párt komoly mozgósítást ígér. A fideszes békemenet, melyre Magyar szerint ingyenes élelmiszer csomaggal és CBA utalvánnyal toboroznak, reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban az Elvis Presley téren, és a Margit-hídon, Nyugati téren, Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, míg a tiszás nemzeti menet 14 órakor indul a tervek szerint a Deák Ferenc térről, és várhatóan a Hősök terére érkezik majd meg.