Több iskolában is elromlottak a kazánok, ezért elmaradt az oktatás

Egy budapesti technikumból hazaküldték a gyerekeket, miután elromlottak a kazánok, egy másik iskolában pedig már múlt héten szóltak a szülőknek, hogy az őszi szünetig nem lesz tanítás, mert meghibásodott a fűtési rendszer, számolt be az RTL Híradó.

A zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola honlapjára múlt pénteken került ki a tájékoztató, miszerint meghibásodás miatt a fűtési rendszert leállították. A javítás idejére e hét hétfőtől szerdáig rendkívüli szünetet rendeltek el: tanítás nem lesz, de ügyeletet tudnak biztosítani diákok számára a budapesti egyesített kollégiumban.

Más iskolában is hasonló probléma lépett fel: az Eduline információi szerint egy budapesti technikumból hétfőn hazaküldték a diákokat, és az egyik belső-pesti tankerülethez tartozó iskolában is csak az első három órát tartják meg a héten. A belső-pesti iskola egyik, neve elhallgatását kérő pedagógusa a híradónak azt nyilatkozta, már tavasszal tudni lehetett, hogy gond van az egyik kazánnal, mégsem orvosolták a problémát. A tankerület ezzel szemben azt mondta a híradónak, hétfőn keletkezett a probléma az iskolában.

A Klebelsberg Központ a híradó kérdésére azt válaszolta, hogy a nyáron mindenhol elvégezték a szükséges ellenőrzéseket, és ahol szükség volt rá, ott javították a hibákat.