Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 20., hétfő
Friss hírek
- Zelenszkij készen áll, hogy részt vegyen Trump és Putyin budapesti találkozóján.
- Publicus: a magyarok 58 százalék szerint a rendőrség felsőbb utasításra „elfektette” a Szőlő utcai ügyet.
- Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe.
- Hét perc alatt lezavarták a Louvre kirablását, így jutottak be a tolvajok az épületbe.
- Bérgyilkosok hada, maffia és Erdogan vadászik rá, alig meri elhagyni lakását az NBA korábbi sztárja.
- Fellökte a labdaszedőt a Fradi kapusa, botrányosan ért véget a derbi.
- Sokba került Gakpo kapufaparádéja, sorozatban negyedszer is kikapott a Liverpool.
- Verstappen lőtávolon belülre került az austini rajt-cél győzelemmel.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Október végéig változik a menetrend a kelenföldi vonalakon. Részletek.
BKK
- Október 31-ig a 3-as villamos a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között várható.
- Késő este 3, 10 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Vendel
Deviza középárfolyam:
- EUR 390,71
- USD 334
- CHF 423,11
- GBP 448,4
+1
Kapcsolódó
