Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2025. 10. 20. 07:02
2025. október 20., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Október végéig változik a menetrend a kelenföldi vonalakon. Részletek.

BKK

  • Október 31-ig a 3-as villamos a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Vendel

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 390,71
  • USD 334
  • CHF 423,11
  • GBP 448,4

 

