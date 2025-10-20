Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját. A férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulni a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését. A bíróság korábbi döntése szerint a vádlott a szabadságvesztés fele részének letöltését követően feltételes szabadságra bocsátható.

Ifjabb Portik Tamás még 2024 januárjában, a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának megkezdése előtt a bíróságon támadt neki az apja ügyét elsőfokon tárgyaló bírónak, Póta Péternek.

A júniusi ítélet indoklásában a bíróság kiemelte, hogy a súlyosításra, így a letöltendő szabadságvesztés kiszabására azért került sor, mert a társadalmi jogrendbe nem illeszthető bele a rendőrök, az ügyészek és a bírák elleni támadás. Ezek az igazságszolgáltatás szervei, és az ezeket ért támadás mélyen elítélendő, és ennek a büntetés kiszabásában is meg kell nyilvánulnia.

Nem tehető ki semmilyen jogtalan támadásnak sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a bíróság. Fokozott érdek fűződik az eljárás résztvevőinek kiegyensúlyozott és biztonságos működéséhez

– indokolt a bíróság.