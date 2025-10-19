Verstappen lőtávolon belülre került az austini rajt-cél győzelemmel

A rajtnál Verstappen rutinosan helyezkedve megtartotta az első helyet, mögötte viszont az élmezőnyből egyedüliként lágy gumikeveréket választó Leclerc egy nagyszerűen kivitelezett manőverrel elment a második pozícióból startoló Norris mellett. A brit aztán üldözőbe vette a monacóit, kettejük küzdelméből pedig elsősorban az élen száguldó vb-címvédő profitált, ő ugyanis a huszadik körre több mint tíz másodperces előnyre tett szert.

Norrisnak végül a 21. körben sikerült elmennie Leclerc mellett, aki egy körrel később a boxba hajtott kerékcserére. A McLaren brit pilótája egészen a 32. kör végéig a pályán maradt és csak akkor állt ki friss abroncsokért, míg Verstappen autójára rögtön ezt követően raktak fel új gumikat a Red Bull szerelői.

Közben a hatodikként rajtolt Piastri, valamint Lewis Hamilton (Ferrari) és George Russell (Mercedes) is a boxban járt, így húsz körrel a leintés előtt a már közepes gumikeveréken autózó Leclerc kivételével az élmezőny minden tagja lágy keverékű gumin száguldott.

A boxkiállások után Verstappen előnye majdnem hét másodperc volt a kerékcserék során másodiknak visszakapaszkodó Leclerc előtt, harmadikként Norris, negyedikként Hamilton haladt. Az ötödik helyen Piastri következett, őt nagyjából három másodperces lemaradással követte Russell.

A hajrához közeledve Norris újfent támadási közelségbe került Leclerc mögött, aztán visszalassult, de az 51. körre ismét közelebb merészkedett a monacói riválishoz, akit aztán egy bátor és szépen végigvitt manőverrel megint lehagyott.

Verstappen sikerét ugyanakkor az egész futamon nem tudta senki sem veszélyeztetni, a holland vb-címvédő pedig ezzel a győzelemmel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a szezon hajrájában érdemben bele tudjon szólni a vb-trófeáért zajló küzdelembe.

A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Mexikóban.

Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:34:00.161 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 7.959 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.373 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 28.536 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 29.678 mp h.

6. George Russell (brit, Mercedes) 33.456 mp h.

7. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 52.714 mp h.

8. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 57.249 mp h.

9. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:04.722 perc h.

10. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:10.001 p h. A vb-pontversenyek állása 19 futam után (még 5 van hátra):

versenyzők:

1. Piastri 346 pont

2. Norris 332

3. Verstappen 306

4. Russell 252

5. Leclerc 192

6. Hamilton 142

7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 89

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 41

10. Isack Hadjar (francia, RB) 39

11. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 38

12. Alonso 37

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 30

15. Esteban Ocon (francia, Haas) 28

16. Cunoda 28

17. Pierre Gasly (francia, Alpine) 20

18. Bearman 20

19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 18 csapatok:

1. McLaren 678 pont – már világbajnok

2. Mercedes 341

3. Ferrari 334

4. Red Bull 331

5. Williams 111

6. RB 72

7. Aston Martin 69

8. Sauber 59

9. Haas 48

10. Alpine 20

(MTI)