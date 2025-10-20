közvélemény-kutatáspubliciusszőlő utca
Publicius: a magyarok 58 százaléka szerint a rendőrség felsőbb utasításra „elfektette” a Szőlő utcai ügyet

Szajki Bálint / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 10. 20. 06:57
Szajki Bálint / 24.hu

A magyarok több mint háromnegyede hallott a Szőlő utcai botrányról, vagyis arról, hogy a korábban a gyermekvédelem több intézményében is megfordult volt javítóintézeti igazgató Juhász Péter Pál letartóztatásban van, mert a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányokat. A Publicus Intézet Népszava számára készített reprezentatív októberi kutatásából az is kiderült, hogy az emberek csaknem 70 százaléka szerint nem egyedi esetről van szó, a rendszerben kódolva vannak az ilyen történetek.

A kutatásból kiderült még, hogy:

  • a megkérdezettek egyharmad szerint a kiskorúak egyáltalán nincsenek biztonságba a rendszerben,
  • 58 százalék szerint bár a rendőrség nyomozott és meg is találta a felelősöket, felsőbb utasításra „elfektették” az ügyet, a többség véleménye szerint azért, mert Juhász Péter Pál jó kapcsolatot ápolt döntéshozókkal és politikusokkal, 19 százalék szerint kompromittáló dolgokat tudott fontos emberekről.
  • a válaszolók negyede szerint nem elég szigorú az ellenőrzés a gyermekvédelemben
  • míg a kormánypárti szavazóknak csak 19 százaléka gondolja, hogy Juhász Péter Pál a magas rangú kapcsolatai miatt volt érinthetetlen, az ellenzékiek 80 százaléka vélekedik így

További részletek a Népszava cikkében olvashatók a kutatásról.

