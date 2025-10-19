volodimir zelenszkijdonald trumpvlagyimir putybudapest
Nagyvilág

Zelenszkij készen áll, hogy részt vegyen Trump és Putyin budapesti találkozóján

Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 19. 21:58
Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP

Készen állok

mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre bejelentett találkozóján.

Az ukrán elnök az NBC-nek adott exkluzív interjút, amit még pénteken vettek fel. Ebben annak a véleményének adott hangot, hogy Donald Trumpnak még nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra, mint a Hamászra a gázai tűzszünet előtt. Zelenszkij az orosz elnököt ennek kapcsán terroristának nevezte, és azt mondta:

Putyin valami hasonló, de erősebb, mint a Hamász.

Hogy miért volna szükség erősebb nyomásgyakorlásra, arról az ukrán elnök azt mondta: a háború nagyobb, és Oroszország hadserege a második legnagyobb a világon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A németek közel kétharmada hazaküldené a munkaképes ukrán menekülteket
Megválasztották Orbán bukott boszniai szerb szövetségesének ideiglenes utódját
Stabilitás és tevetej – riport egy működő afrikai országból, amit senki sem ismer el
Szárítógépbe szorult egy 13 éves kislány Ausztriában, mentők vágták ki a gépből
Horrorfilmbe illő volt Sarolta Auguszta, a „sosem volt brit királynő” életének utolsó néhány napja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik