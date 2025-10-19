Zelenszkij készen áll, hogy részt vegyen Trump és Putyin budapesti találkozóján

Készen állok

– mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre bejelentett találkozóján.

Az ukrán elnök az NBC-nek adott exkluzív interjút, amit még pénteken vettek fel. Ebben annak a véleményének adott hangot, hogy Donald Trumpnak még nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra, mint a Hamászra a gázai tűzszünet előtt. Zelenszkij az orosz elnököt ennek kapcsán terroristának nevezte, és azt mondta:

Putyin valami hasonló, de erősebb, mint a Hamász.

Hogy miért volna szükség erősebb nyomásgyakorlásra, arról az ukrán elnök azt mondta: a háború nagyobb, és Oroszország hadserege a második legnagyobb a világon.