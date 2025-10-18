október 23nemzeti menetmagyar péterbékemenet
Belföld

Magyar Péter szerint ingyenes élelmiszer csomaggal és CBA utalvánnyal toboroznak résztvevőket a békemenetre

Farkas Norbert / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 10. 18. 16:01
Farkas Norbert / 24.hu

Magyar Péter, a Tisza elnöke felszólította Lázár János közlekedési minisztert, hogy tegye ingyenessé a vasúti közlekedést az október 23-ai ünnepnapon. Magyar azzal érvelt, hogy ha „már működőképes vonatokat, mosdót és klímát nem tud garantálni a bukott batidai bakter” , legalább tegyék lehetővé, hogy mindenki ingyen eljöhessen Budapestre. Mindkét nagy párt komoly mozgósítást ígér:

  • a fideszes békemenet október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban az Elvis Presley téren, és a Margit-hídon, Nyugati téren, Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre,
  • míg a tiszás nemzeti menet 14 órakor indul a tervek szerint a Deák Ferenc térről, és várhatóan a Hősök terére érkezik majd meg.

A polgármesterek mondjanak nemet az orbáni hatalom fenyegetésére és ne csak a Békemenetre szállítsák falubuszokkal a megfenyegetett közmunkásokat és hivatali dolgozókat, hanem tegyék lehetővé, hogy a Nemzeti Menetre igyekvők is igénybe vehessék az adófizetői pénzen vásárolt járműveket!

– írta Magyar, aki szerint a Fidesz „zsarol és ingyenes élelmiszer csomaggal valamint CBA utalvánnyal akar résztvevőket toborozni a Békemenetre”. „Mennyire kell szánalmasnak lenni ahhoz, hogy 2025-ben, az Európai Unióban, 15 év kormányzás után ezt tegye egy hatalom?!” – tette hozzá.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zsiday Viktor: A magyar presidentet, Viktort a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább Ruandában; Kocsis Máté: Te, szánalomgyár
„A saját udvaromon tetőtől talpig megmotoztak, megbilincseltek, aztán beraktak egy rendőrautóba” – nehézsúlyú bűnözőkként kezelik a falfirkával rongálókat
Két éve aranyat és pénzt talált a földben, most börtön vár rá, pedig az édesapjának is adott a kincsből
Miló Viki sírva beszélt arról, hogy gyerekként szexuálisan zaklatták
Magyar Péter ugyanott mondana beszédet, ahol '89-ben Orbán Viktor, de állítása szerint ezt meg akarják tiltani
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik