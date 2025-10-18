Magyar Péter szerint ingyenes élelmiszer csomaggal és CBA utalvánnyal toboroznak résztvevőket a békemenetre

Magyar Péter, a Tisza elnöke felszólította Lázár János közlekedési minisztert, hogy tegye ingyenessé a vasúti közlekedést az október 23-ai ünnepnapon. Magyar azzal érvelt, hogy ha „már működőképes vonatokat, mosdót és klímát nem tud garantálni a bukott batidai bakter” , legalább tegyék lehetővé, hogy mindenki ingyen eljöhessen Budapestre. Mindkét nagy párt komoly mozgósítást ígér:

a fideszes békemenet október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban az Elvis Presley téren, és a Margit-hídon, Nyugati téren, Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre,

míg a tiszás nemzeti menet 14 órakor indul a tervek szerint a Deák Ferenc térről, és várhatóan a Hősök terére érkezik majd meg.

A polgármesterek mondjanak nemet az orbáni hatalom fenyegetésére és ne csak a Békemenetre szállítsák falubuszokkal a megfenyegetett közmunkásokat és hivatali dolgozókat, hanem tegyék lehetővé, hogy a Nemzeti Menetre igyekvők is igénybe vehessék az adófizetői pénzen vásárolt járműveket!

– írta Magyar, aki szerint a Fidesz „zsarol és ingyenes élelmiszer csomaggal valamint CBA utalvánnyal akar résztvevőket toborozni a Békemenetre”. „Mennyire kell szánalmasnak lenni ahhoz, hogy 2025-ben, az Európai Unióban, 15 év kormányzás után ezt tegye egy hatalom?!” – tette hozzá.