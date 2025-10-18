Szombat délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli óráktól aztán észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. A keleti és délnyugati országrészben azonban még este is maradhatnak felhősebb területek – írja a kiderul.hu.

Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Ami a vasárnapot illeti: az előrejelzések szerint október 19-én a hajnalra foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, napközben nagyobbrészt derült, északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg a délire forduló szél.

A hőmérséklet délután 11 és 15 fok között alakul.