- Zsiday Viktor: A magyar presidentet, Viktort a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább Ruandában; Kocsis Máté: Te, szánalomgyár
- Orbán Viktor: Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja; Vitézy Dávid: Miniszterelnök úr, várjuk az intézkedését
- Magyar Péter ugyanott mondana beszédet, ahol ’89-ben Orbán Viktor, de állítása szerint ezt meg akarják tiltani
- Kocsis Máté: 25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt, egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom
- Olyan lezárás fogadja Trumpot és Putyint, amilyet tán sose látott Budapest
- Kaiser Ferenc: Putyinnak Budapesten már nem lesz könnyű pár üres gesztussal megnyugtatnia Trumpot
- Átlátszó: mező közepén épült sehonnan sehová vezető körforgalom 500 millióból
- A Hamász szerint izraeli tanktámadásban halt meg egy család 11 tagja Gázában
- Egy 40 méter magas híd tetejére parkolt valaki egy rollert Krakkóban
- Demeter Szilárd elmondta, miért csak egy A4-es lap jutott Krasznahorkai László Nobel-díjának a Frankfurti Könyvvásár magyar standján
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 18.
