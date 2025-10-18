a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 18.

admin Papp Atilla
2025. 10. 18. 21:12

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Demeter Szilárd elmondta, miért csak egy A4-es lap jutott Krasznahorkai László Nobel-díjának a Frankfurti Könyvvásár magyar standján
Az ózdi gyártól a pesti utcákon át a Szigetig – Benkő Imre pályája képekben
„A saját udvaromon tetőtől talpig megmotoztak, megbilincseltek, aztán beraktak egy rendőrautóba” – nehézsúlyú bűnözőkként kezelik a falfirkával rongálókat
Rendőrautó tört rommá egy karambolban az éjjel a Hungárián
Orbán Viktor: Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja; Vitézy Dávid: Miniszterelnök úr, várjuk az intézkedését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik