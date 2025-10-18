Zsiday Viktor: A magyar presidentet, Viktort a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább Ruandában; Kocsis Máté: Te, szánalomgyár

Elmentünk a királyi palotához, ahol a király lakott 1932-ig Ruandában. Egy nagy kunyhó, szénakunyhó. Ott volt egy vezető, megkérdezte, honnan jövünk, mondtam, hogy Magyarországról, Viktor vagyok. Mondta, hogy nagyon jó, tavaly itt volt a magyar president és őt is Viktornak hívják, és ő is megnézte ezt a kunyhót. A magyar presidentet a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább. Hatalmas szarvuk van, ezért tartják őket, a királynak a gazdagságát szimbolizálják.

Erről beszélt Zsiday Viktor a HOLD Alapkezelő legújabb podcastjában (1 óra 10 perctől) pénteken. Ezt kiszúrta Hadházy Ákos, aki annyival egészítette ki Facebook-oldalán a történetet, hogy „a hatvanpusztai szafariparkban nem csak zebrák , antilopok, bölények és jávorszarvasok vannak, hanem ilyen, Ankole-Watusi marhák is legelésznek. Ezek szerint Orbán személyesen válogathatta őket a Lőrinc nevén futtatott privát állatkertjébe.”

A cáfolat még ennél is erősebbre sikerült. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a vonatkozó posztját azzal kezdte: „létezik egy Zsiday Viktor nevű szánalomgyár, aki egy cső balos bankár.”

Ez a Zsiday most eljutott végre közéleti karrierjének (WC)csúcsára! Elmesélte minap egy podcastban, hogy elment Ruandába, a királyi birtokra – mert ő ennyire menő csávó -, ahol elmesélték neki (nemtuggyukkik), hogy ott járt korábban egy szintén Viktor nevű president Magyarországról és annak a president Viktornak nagyon tetszettek a királyi szarvasmarhák. A nagy szarvúak. Na, Hadházy Ákos azonnal le is csapott a Zsiday nevű szánalomgyár által hallucinált történetre, mint gyöngytyúk a takonyra. Posztolt egyet gyorsan, így el is kezdett terjedni az újabb őrület

– írta Kocsis.

Aztán azt üzente Zsidaynak: tudod, egyre többen vannak, akik egyre kevésbé rajonganak az álhírekért, „a kitalált baromságokért, a sunyi hazugságaitokért.”

Kocsis ezért utánajárt Zsiday történetének.

Kapaszkodj meg, Zsiday! ORBÁN VIKTOR PRESIDENT MÉG SOHA NEM JÁRT RUANDÁBAN. Persze ezt te is sejted, mert az egész sztorit magad találtad ki lájkokért, meg azért, hogy elmesélhesd, hogy te f@sza csávó vagy és afrikai királyi birtokokon pengetsz. Te, szánalomgyár

– zárta a bejegyzését.