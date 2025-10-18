elektromos rollerkrakkó
Egy 40 méter magas híd tetejére parkolt valaki egy rollert Krakkóban

2025. 10. 18. 17:31
Egyelőre rejtély, ki és hogyan tette mindezt.

Már a rendőrség is vizsgálódik annak az elektromos rollernek az ügyében, amelyet valaki egy negyvenméteres hídpillér tetején parkolt le Krakkóban – szúrta ki a 444.

A rollert a tűzoltók szedték le a híd tetejéről, három óráig tartott a művelet.

A járművet egy olyan helyen helyezték el, amely nemcsak tilos, de életveszélyes is. A biztonság nem vicc. Az ilyen bohóckodások tragédiával végződhetnek

– írta az üggyel kapcsolatban az X-re Karolina Gałecka, a lengyel belügyminisztérium szóvivője.

Az ügy azért is rejtélyes, mert a Visztula fölött átívelő hídra sem gyalogosan, sem biciklivel nem lehet felmenni.

