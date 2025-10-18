demeter szilárdkrasznahorkai lászlófrankfurti könyvvásár
Demeter Szilárd elmondta, miért csak egy A4-es lap jutott Krasznahorkai László Nobel-díjának a Frankfurti Könyvvásár magyar standján

2025. 10. 18. 14:31
Nem akartam ezzel foglalkozni, de látom, csak megy a hangulatkeltés

írta Demeter Szilárd a Facebookján, miután kiderült, hogy mindössze egy A4-es oldallal emlékezett meg Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról az általa igazgatott Petőfi Irodalmi Ügynökség magyar standja a Frankfurti Könyvvásáron. Emellett két gyéren rendezett polcot szántak Krasznahorkaira az év legnagyobb könyvszakmai rendezvényén.

A Frankfurti Könyvvásár kezdetén rémülten jelezték nekem, hogy a magyar standon nincs óriásposzter Krasznahorkai Lászlóról, bezzeg a németek ledfalra vetítik az idei Nobel-díjast. Sajnos, nekünk ilyen diktatúrában kell élnünk, a szakmai felelős kollégák munkájába nem nagyon szólok bele. Nem tiltok és nem engedélyezek, pláne nem politikai alapon, hanem hagyom, hogy tegyék a dolgukat. Ezért csak annyit kérdeztem meg az illetékesektől, hogy a könyvei ott vannak-e. Igen, válaszolták, ott a magyar kiadója is, valamint válogatás külföldi megjelenésekből stb., egy egész polcnyi Krasznahorkai van kint. Akkor jó, nyugtáztam

– magyarázta Demeter, hozzátéve, hogy Krasznahorkai nem azért kapott Nobel-díjat, hogy „kivetítsék az arcát egy ledfalra” , hanem azért, mert „jó és fajsúlyos könyveket ír”. „A frankfurti könyvvásáron sem poszterfiúkkal kereskednek, hanem könyvjogokkal” – fogalmazott.

Eredetileg a friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László felszólalásával nyílt volna meg a Frankfurti Könyvvásár, de ez végül elmaradt, mert a szerző még „azon töpreng, miképpen dolgozza fel, hogy a csodálatos, a felfoghatatlan Nobel-díj kitüntetettje lett”.

