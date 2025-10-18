Orbán Viktor: Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja; Vitézy Dávid: Miniszterelnök úr, várjuk az intézkedését

Csináljunk egy ikonikus képet a magyar nemzet fővárosáról

– mondja Orbán Viktor abban a friss Facebook-videóban, melyben elszörnyülködött a pesti alsó rakpart állapotán. A miniszterelnök arról is beszélt, „itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja.”

Hogy a helyzetet nyomatékosítsa, egy „istenem” sóhajjal zárta a 14 másodperces felvételt.

Vitézy Dávid reagált erre a leghamarabb. Posztjában igazat adott a kormányfőnek abban, hogy méltatlan és szégyenteljes, ahogy a pesti alsó rakpart kinéz. Csak szerinte nem mindegy, miért van ez még mindig így.

A legfontosabb ok az, hogy a beruházásra járó, az uniós programokba betervezett pénzt Budapest évek óta nem kapja meg, mert a kormány nem adja oda. Magam is több alkalommal jártam emiatt a főváros nevében Lázár János minisztériumában, ahol hétről hétre újabb kifogásokat találnak ki, hogy miért nem kaphatja meg Budapest a neki járó támogatást a rakpart átépítésére. Hol az a baj, hogy nem elég szép a sétány, hol az, hogy nem lehet csökkenteni az autóforgalmat. Hol az, hogy nincs elég növény, hol az, hogy túl sok van a terven. Mindig más, de a lényeg, hogy Budapest ne kapja meg a pont erre neki járó támogatást

– fogalmazott.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy véli, jó hír, hogy Budapest városképét és a közterületek állapotát ennyire szívén viseli Orbán Viktor, ez akár közös alap is lehetne a bátrabb előrelépésre.

Rögtön van is egy javaslatom: a rakpart teljes felújítására, faltól falig új sétány, zöldfelületek kialakítására a Parlamenttől a Szabadság hídig kész terveink vannak. A tervezést még Tarlós idején kezdtük tíz éve, az elmúlt években fejezte be a BKK már Karácsony főpolgármestersége alatt, igazi közös siker lehetne, ha végre meg is épülne.

– írta, hozzátéve, hogy a miniszterelnöknek ezt elintézni mindössze egy telefonhívásba kerül, és máris indulhat a rakpart átépítése.

„Miniszterelnök úr, várjuk az intézkedését, és személyesen garantálom Önnek a szakbizottság elnökeként, hogy ha Budapest megkapja a neki járó uniós támogatást, akkor még idén kiírjuk a kivitelezési tendert a rakparti kupleráj felszámolására és az új sétány kiépítésére. És rögtön nem csak “ennyire futja” majd – Önnek ez kevesebb idő és erőfeszítés, mint megcsinálni egy TikTok-videót” – zárta a bejegyzést.

Idő közben Karácsony Gergely is reagált a miniszterelnöknek, rögtön meg is hívta egy eseményre.