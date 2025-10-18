A Hamász szerint izraeli tanktámadásban halt meg egy család 11 tagja Gázában

A Hamász polgári védelme közölte, hogy 11 ember vesztette életét Észak-Gázában, miután egy izraeli tank eltalálta a buszt, amivel utaztak. Mindannyian ugyanannak a családnak a tagjai voltak.

A tragédia péntek este a gázai Zeitoun negyedben történt, a család épp hazatartott, amikor a tank eltalálta őket.

A BBC azt írja,

ez a legsúlyosabb incidens azóta, hogy nyolc napja tűzszünetet kötöttek a felek. Az izraeli hadsereg közleménye szerint katonáik egy „gyanús járművet” lőttek ki, ugyanis az átlépte a sárga vonalként ismert határt, amely a még izraeli ellenőrzés alatt álló területeket jelöl Gázában.

Az izraeli katonák továbbra is a Gázai övezet több mint felén vannak jelen a tűzszünet első fázisáról szóló megállapodás értelmében.

A gázai sajtóiroda szerint Izrael már 47 alkalommal megsértette a tűzszünetet, melyek során 38 palesztin halt meg, további 143 pedig megsebesült.