körforgalomzalaegerszegkonténerterminál
Belföld

Átlátszó: mező közepén épült sehonnan sehová vezető körforgalom 500 millióból

Átlátszó YouTube csatornája
admin Papp Atilla
2025. 10. 18. 20:47
Átlátszó YouTube csatornája

Bő 500 millió forint európai uniós támogatásból épült körforgalom egy mező közepére Zalaegerszeg és Zalaszentiván között, írja az Átlátszó.

A körforgalmat, amely az oknyomozó portál által közölt képek alapján olyan, mintha valaki elejtette volna, hiszen nem köt össze semmit semmivel, a német tulajdonú Metrans logisztikai központja és konténerterminálja miatt építette a zalaegerszegi fideszes önkormányzat. A 2021-ben bejelentett projekt azonban még el sem indult, mivel a logisztikai központ működéséhez előbb vasútfejlesztésre van szükség.

A kormány megígérte, hogy Zalaszentivántól nyugatra épít egy új összekötő, úgynevezett deltavágányt, hogy a cég tehervonatai könnyedén, menetirányváltás nélkül tudjanak észak-déli irányba közlekedni. A vasútfejlesztés azonban még nem indult el: a közbeszerzést csak 2024 őszén írták ki, eredményt azonban egyelőre nem hirdettek. A beruházás 12 milliárd forintba kerül majd, melyet fele-fele arányban fizet az EU és a magyar állam. A deltavágány a tender szerint két év múlva készülhet el.

A közbeszerzést kiíró Építési és Közlekedési Minisztérium érdemben nem válaszolt az Átlátszónak, a Metrans viszont igen: ők arról tájékoztatták a lapot, hogy mindeddig azért nem tudták elkezdeni a beruházást, mert a vasúti kiszolgálás hiányában a terminál működése nem lehetséges.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Demeter Szilárd elmondta, miért csak egy A4-es lap jutott Krasznahorkai László Nobel-díjának a Frankfurti Könyvvásár magyar standján
Az ózdi gyártól a pesti utcákon át a Szigetig – Benkő Imre pályája képekben
„A saját udvaromon tetőtől talpig megmotoztak, megbilincseltek, aztán beraktak egy rendőrautóba” – nehézsúlyú bűnözőkként kezelik a falfirkával rongálókat
Rendőrautó tört rommá egy karambolban az éjjel a Hungárián
Orbán Viktor: Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja; Vitézy Dávid: Miniszterelnök úr, várjuk az intézkedését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik