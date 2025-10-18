Átlátszó: mező közepén épült sehonnan sehová vezető körforgalom 500 millióból

Bő 500 millió forint európai uniós támogatásból épült körforgalom egy mező közepére Zalaegerszeg és Zalaszentiván között, írja az Átlátszó.

A körforgalmat, amely az oknyomozó portál által közölt képek alapján olyan, mintha valaki elejtette volna, hiszen nem köt össze semmit semmivel, a német tulajdonú Metrans logisztikai központja és konténerterminálja miatt építette a zalaegerszegi fideszes önkormányzat. A 2021-ben bejelentett projekt azonban még el sem indult, mivel a logisztikai központ működéséhez előbb vasútfejlesztésre van szükség.

A kormány megígérte, hogy Zalaszentivántól nyugatra épít egy új összekötő, úgynevezett deltavágányt, hogy a cég tehervonatai könnyedén, menetirányváltás nélkül tudjanak észak-déli irányba közlekedni. A vasútfejlesztés azonban még nem indult el: a közbeszerzést csak 2024 őszén írták ki, eredményt azonban egyelőre nem hirdettek. A beruházás 12 milliárd forintba kerül majd, melyet fele-fele arányban fizet az EU és a magyar állam. A deltavágány a tender szerint két év múlva készülhet el.

A közbeszerzést kiíró Építési és Közlekedési Minisztérium érdemben nem válaszolt az Átlátszónak, a Metrans viszont igen: ők arról tájékoztatták a lapot, hogy mindeddig azért nem tudták elkezdeni a beruházást, mert a vasúti kiszolgálás hiányában a terminál működése nem lehetséges.