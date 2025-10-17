Orbán: Nincs szükség nyugdíjreformra

Áttértünk a gazdasági kérdésekre, és bár Orbán és a Kossuth Rádió riportere a Fideszt állítja szembe a Tiszával, utóbbi neve el sem hangzott. A kormányfő szerint 15 éve óta először van intellektuális vita, és ebben a Tisza a baloldali értékeket képviseli, ami azt jelenti, hogy „mindent el akarnak venni”, a Fidesz viszont a jobboldalon áll, ami azt jelenti, hogy ők a lehető legtöbb pénzt hagyják az embereknél. Ezt a vitát a miniszterelnök szerint nemzeti konzultációval kell eldönteni.

Ebben a szekcióban a kormányfő a Tisza állítólagos nyugdíjadóját állítja szembe a Fidesz által ígérgetett 14. havi nyugdíjjal, Magyar Péter pártját a DK-val és a Bokros-csomaggal. Orbán szerint nincs szükség nyugdíjreformra, a rendszer működik, a Fidesz tudja garantálni a nyugdíjak értékét.