Nemzetpolitika, Gödöllő

24.hu
2025. 10. 17. 08:04

Az interjú zárószakaszában arról beszél a kormányfő, hogy a magyar gazdaság nemcsak a határainkon belül érvényes, hanem a magyarok lakta területekkel együtt, szerinte a gazdaságot nemzeti szinten kell nézni és jobbá tenni, mert ebből több család fog profitálni.

Ezután szóba kerül a gödöllői kastély felújítása, amelybe beszáll az OTP és Csányi Sándor – ezzel kapcsolatban Orbán elmondja, hogy mivel Magyarországon már vannak olyan üzletemberek, akik az elmúlt évtizedekben nagy vagyonra tettek szert, arra biztatja őket, hogy az adójuk befizetésén túl vállaljanak a közösség érdekében mecénási feladatokat.

Vége az interjúnak.

