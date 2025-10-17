Nemzetpolitika, Gödöllő

Az interjú zárószakaszában arról beszél a kormányfő, hogy a magyar gazdaság nemcsak a határainkon belül érvényes, hanem a magyarok lakta területekkel együtt, szerinte a gazdaságot nemzeti szinten kell nézni és jobbá tenni, mert ebből több család fog profitálni.

Ezután szóba kerül a gödöllői kastély felújítása, amelybe beszáll az OTP és Csányi Sándor – ezzel kapcsolatban Orbán elmondja, hogy mivel Magyarországon már vannak olyan üzletemberek, akik az elmúlt évtizedekben nagy vagyonra tettek szert, arra biztatja őket, hogy az adójuk befizetésén túl vállaljanak a közösség érdekében mecénási feladatokat.

Vége az interjúnak.