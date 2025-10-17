„Felfogtam, amit tettem, de megmagyarázni nem tudom” – 18 évet kértek a párját kalapáccsal agyonverő férfire

Tizennyolc év fegyházbüntetést kért vádbeszédében az ügyész T. Róbert Dánielre, aki 2023 júliusában egy kalapáccsal és késsel brutálisan kivégezte a barátnőjét, M. Petrát Angyalföldön, egy Véső utcai lakásban.

A sötétkék farmert és fekete mellényt viselő 37 éves férfit vezetőszáron és bilincsben hozták a bíróságra a büntetés-végrehajtás fegyveres kommandósai. T. Róbert Dániel két és fél évvel ezelőtt egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg M. Petrával, aki röviddel ezt követően a férfi albérletébe költözött. A pár 2023. július 13-án hajnalban vitatkozni kezdett a párkapcsolatukról, a férfi pedig egyre indulatosabbá vált. A vádirat szerint T. Róbert Dániel felvette az ágy mellett lévő kalapácsot, majd hátulról nagy erővel háromszor is megütötte vele az áldozat fejét a jobb füle körüli területen.

A lapunk birtokába jutott vádirat szerint a 27 éves nő „Robi, mit csinálsz!?” felkiáltással megpróbált kimenekülni a szobából, de az erősen vérző fejsérülése miatt nekiütközött a bejárati ajtó melletti falnak, majd a földre esett. Ekkor T. Róbert Dániel fölé térdelt, két kézzel fojtogatni kezdte a még eszméleténél lévő barátnőjét. M. Petra továbbra is próbált védekezni, de ekkor a férfi megragadta a bal vállát, és azt leszorítva folytatta a nő bántalmazását úgy, hogy legalább közepes erővel ötször is nyakon szúrta.

T. Róbert Dániel végül egy párnát szorított Petra fejére, aki ezt követően a vérveszteség, valamint a fojtás következtében kialakult légzési és keringési elégtelenség miatt meghalt.

A férfi a brutális vérfürdő után magához vette a nő 300 ezer forintot érő mobilját, 80 ezer forintját és 35 ezer forintos ékszerét, majd kiszaladt az utcára. Amikor azonban észrevette, hogy esik az eső, visszament egy esernyőért oda, ahol a halott nő feküdt.

A 27 éves nőn összesen 19 sérülést találtak. A szakértői vélemény szerint az áldozat végig eszméleténél volt a bántalmazás kezdetétől a tíz–húsz perc alatt bekövetkezett haláláig. A férfi a vérfürdő után üzeneteket küldött M. Petra telefonjáról a nő családtagjainak azt a látszatot keltve, hogy a sértett életben van.

Családja azonban hiába kereste telefonon Petrát, és a támadón keresztül is sikertelenül próbálták elérni őt. A férfi végül este telefonon bejelentést tett a központi segélyhívón azt állítva, hogy a lány balesetet szenvedett a lakásában, és ellátásra szorul. A férfit végül ötnapos hajtóvadászat után 2023. július 18-án fogták el egy óbudai romos épületben, miután meglátták őt a Római-parton, és bejelentést tettek a rendőrségen.

T. Róbert Dániel a nyomozati szakban beismerte a bűnösségét, és azt mondta az ügyvédjének: „Felfogtam, amit tettem, de megmagyarázni nem tudom.”

Az ügyész 18 év fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást kért a férfira különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette, valamint kifosztás bűntette miatt arra az esetre, ha a pénteki előkészítő ülésen a váddal egyezően beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyalás jogáról azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra.

T. Róbert Dániel azt mondta: jelentős részben elismeri a vádiratban foglaltakat, ám a kifosztást nem – tagadta, hogy eltulajdonította volna a nő 80 ezer forintját és a 35 ezer forintot érő ékszerét.

Ezt követően a terhelt és az ügyvédek indítványt tettek tanúk meghallgatására.

A bíróság ezek után tárgyalásra tűzte az ügyet, a következő tárgyalási nap 2026. február 19. lesz.