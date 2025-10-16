Rendszeresen megerőszakolta a 14 éves kislányát egy családját évtizedek óta terrorizáló férfi

Húsz év fegyházbüntetésre ítélte a Győri Ítélőtábla azt a Fejér megyében élő horrorapát, aki közel két évtizede terrorizálta a családját, és rendszeresen megerőszakolta a kislányát. A többgyermekes férfi azzal fenyegette a 14 éves lányát, hogy megöli, ha bárkinek is szólni mer a történtekről.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a férfinek három gyermeke született az élettársával való kapcsolatából. A pár kapcsolata már 19 évvel ezelőtt megromlott a férfi italozó életmódja miatt. A férfi féltékeny volt az élettársára, ezért nem engedte dolgozni, de nem is támogatta a családját rendesen anyagilag.

Eközben neki hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. A férfi rendszeresen bántalmazta, gyalázta és megöléssel fenyegette a gyermekei anyját, akit többször is leköpött. Mindennek a gyermekeik is a tanúi voltak, előfordult, hogy ők védték meg az édesanyjukat. Volt olyan is, hogy a balhék miatt nem tudtak éjszaka aludni, ezért másnap nem tudtak iskolába, óvodába menni. A többgyermekes édesanya rettegett az élettársától, ezért nem mert segítséget kérni.

A terhelt 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette meg, hogy ha elmondja, valakinek, akkor megöli az egész családot.

– közölte az ügyészség.

A bíróság folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek mondta ki az első fokon 17 év fegyházra ítélte férfit. És a büntetése mellett végleg eltiltotta őt olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, a vádlott és a védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával, és három évvel felemelte a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is hosszú időn keresztül megszegő férfi büntetését.

