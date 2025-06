Két évtizede terrorizálta családját a 14 éves lányát megerőszakoló férfi

Tizenhét év fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Székesfehérvári Törvényszék azt a férfit, aki megerőszakolta a 14 éves lányát. A családját közel két évtizeden át terrorizáló férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra. A Győri Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést kért a férfire.

A fellebbviteli főügyészség tájékoztatása szerint a férfi és élettársa kapcsolatából három gyermek született. A pár kapcsolata már 19 évvel ezelőtt megromlott a férfi italozó életmódja miatt. A férfi féltékeny volt az élettársára, ezért nem engedte dolgozni, de nem is támogatta a családját rendesen anyagilag.

Eközben neki hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. A férfi rendszeresen bántalmazta, gyalázta és megöléssel fenyegette a gyermekei anyját, akit többször is leköpött. Mindennek a gyermekeik is a tanúi voltak, előfordult, hogy ők védték meg az édesanyjukat. Volt olyan is, hogy a balhék miatt nem tudtak éjszaka aludni, ezért másnap nem tudtak iskolába, óvodába menni. A többgyermekes édesanya félt az élettársától, ezért nem mert segítséget kérni.

A terhelt 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette meg, hogy ha elmondja, valakinek, akkor megöli a családot.

– közölte az ügyészség.

A bíróság folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek mondta ki a férfit. És a büntetése mellett végleg eltiltotta őt olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a terhelt cselekménye további egy rendbeli élettárs sérelmére elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének is minősül, ezért szigorúbb büntetést érdemel. A vádlott és védője felmentésért fellebbezett.

Egy másik Fejér megyei szexuális erőszakra úgy derült fény, hogy elmondta egy kislány a rokonainak, milyen szörnyűséget művel vele nyolc éve a jó éjt puszira bejáró nevelőapja.